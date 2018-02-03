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03.02.2018 15:55

Kazada ölen sahibinin kapısından 6 aydır ayrılmıyor

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Kazada ölen sahibinin kapısından 6 aydır ayrılmıyor
ANTALYA'da trafik kazasında ölen Gamze Yılbaş'ın (17) kedisi 'Duman', 6 aydır genç kızın odasının önünde bekliyor. Acılı aile aylar geçmesine rağmen olaya ilişkin hâlâ iddianame hazırlanmamasına isyan etti.

DHA - Muratpaşa ilçesinde özel hastanede staj yapan Yaren Su Şayli (18) ve Gamze Yılbaş, 17 Temmuz sabahı arkadaşları İlayda Kılıç'ın kullandığı hafif ticari araca binerek hastaneye doğru yola çıktı. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen araç, Sakıp Sabancı Bulvarı'nda kontrolden çıkarak, reklam tabelası ve refüjdeki demir çitlere çarpıp taklalar attı. Aracın arka koltuğundan yola fırlayan Yılbaş, yaşamını yitirdi.

Aracı kullanan İlayda Kılıç'ın cezasını çekmesini isteyen Yılbaş’ın annesi Döndü Bora, “Ülkemizde adalet varsa yerini bulsun. Altı aydır bir mahkeme görülmedi. Karşı taraf işinde gücünde; biz yaşamıyoruz. Babası, ailem yaşamıyor. Gamze bizim umudumuzdu, hepsi gitti" dedi.

Her sabah işe giderken kendisinin yaptırdığı ve üzerinde kızının fotoğraflarının bulunduğu yorgan ve yastıklarına 'Allahaısmarladık' dediğini, akşam geldiğinde ise 'İyi geceler' dediğini anlatan Döndü Bora, şöyle konuştu:
“Ondan hatıra kalan kedimiz 'Duman' var. O çok kötü. Fırsatını bulduğu takdirde ya yatağın üzerinde ya da içerisine giriyor. Ama mutlaka odasında. Duman artık doğru dürüst yemek yemiyor. İnanılmaz derecede zayıfladı, tüy döktü. Veterinerlere götürdük. Hâlâ kızımı arıyor. Kapının arkasında bekliyor. Kapı açıldığında giriyor ve buradan ayrılmıyor."

İzmir'de oturan baba İsmet Yılbaş da, "6 ay geçmesine rağmen iddianame hazırlanamıyorsa adalete nasıl güvenelim. Cumhurbaşkanı da Adalet Bakanı da sesimi duysun. İlla ki insanlar kendi kanunlarını, kendi cezalarını kendileri mi kessin. Hukuka güven olmayacak mı?" diye konuştu.

Gamze Yılbaş'ın küçükken sahiplendiği 'Duman' adlı kedisi, genç kızın oda kapısını, açılması için sık sık tırmalıyor. Açılan kapıdan giren Duman, sahibinin dolapta asılı kıyafetlerini koklayıp yatağının üzerinde uyuyor.

''SÜRÜCÜ TUTUKLU YARGILANMALI''

Kazadan bir ay sonra Yılbaş’ın ailesi, sürücü Kılıç hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak’tan suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı Bilge Kağan Konyalıgil, “Araç sürücüsü, ‘bir aracın süratle gelip kendisini sıkıştırdığını, ardından korna çaldığını, paniklediğini ve sinyal vererek sol şeride geçtiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini’ belirtmiş. 4. Sulh Ceza Hakimliği de şüphelinin, yurt dışına çıkmamak suretiyle adli kontrol tedbirine tabi tutulmasına karar verdi” dedi.

Kazanın meydana geliş şeklini güvenlik kameralarının net olarak ortaya koyduğunu ifade eden avukat Konyalıgil,  “Görüntüler, kazanın oluşumunun şüphelinin anlatımlarını doğrumadığı ortaya çıkmıştır. Şüphelinin tutuklanmasına karar verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

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