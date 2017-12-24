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25.12.2017 02:05

Kayak merkezinde yüzden fazla kişi dağda mahsur kaldı!

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Kayak merkezinde yüzden fazla kişi dağda mahsur kaldı!
Fransa'nın Grenoble şehri yakınlarındaki Chamrousse kayak merkezinde yüzden fazla kişinin, arıza nedeniyle telekabinlerde mahsur kaldığı bildirildi.

Kayak merkezinin bulunduğu Isere Valiliğinden yapılan açıklamada, öğleden sonra yüzden fazla kişinin kayak merkezindeki telekabinlerde, teknik arıza nedeniyle mahsur kaldığı belirtildi.

Yerel La Dauphine Libere gazetesi, kabinlerde kurtarılmayı bekleyen tatilcilere helikopterlerle müdahale edildiğini ve kabinlerdeki kişilerin sırayla alınarak ilk yardım merkezine götürüldüğünü yazdı.

Çevre illerdeki kurtarma ekiplerinin de seferber edildiği, kurtarma operasyonunun sabahın ilk ışıklarına kadar sürmesinin beklendiği açıklandı.

Fransa'nın doğusunda Alp sıradağlarının uzantısının bulunduğu bölgede çok sayıda kış turizmi ve tatil merkezi bulunuyor. Noel ve yılbaşı tatili dolayısıyla bölgedeki turist sayısının yılın en yüksek seviyesinde olduğu belirtiliyor.

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