Katliam tuzağını Facebook'tan kurmuştu; cinayet davasında karar

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, hükümlü bulunduğu cezaevinden izinli çıkıp, boşanma davası açan eşi Simge Alay’ı (23) pompalı tüfekle öldüren, yanındaki arkadaşı Hakan Çakırca’yı da yaralayan Kadir Alay’ın yargılandığı davada karar açıklandı.

Olay, 25 Nisan 2016 yılında, Payamlı Mahallesi 5001 Sokak’ta meydana geldi. İlk evliliğinden iki çocuk dünyaya getiren Simge Alay, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Çocuklarının velayeti babalarına verilirken, Simge Alay, olaydan 8 ay önce, ailesinin karşı çıkmasına rağmen sevip, mutluluğu yakalayacağını düşündüğü Kadir Alay ile evlendi.



Alay’ın hayatı, ikinci evliliğinin ilk günlerinden itibaren gördüğü şiddet nedeniyle de kabusa döndü. Bu süreçte karnından bıçaklanan Simge Alay, korktuğu için şikayetçi olamadı. İlerleyen günlerde şiddet görmeye devam eden Simge Alay, dayanamayıp boşanma davası açtı ve eşi hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine mahkeme, Kadir Alay’a uzaklaştırma cezası verdi ve çeşitli suçlardan arandığı tespit edilince de tutuklandı.



FACEBOOK'TAN SAHTE PAYLAŞIM YAPTI

Evini ayıran Simge Alay’ın eşi Kadir Alay, hapis yattığı İzmir Aliağa’daki Şakran Cezaevi’nden 18 Nisan 2016’da izinli çıktı. Evine giden Kadir Alay’a annesi Cemile Alay, eşinin Hakan Çakırca ile birlikte olduğunu söyledi. Bunun üzerine bir plan yapan Kadir Alay, eşi ve sevgilisinin cezaevinden izinli çıktığını anlamamaları için sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan 'Şakran cezaevindeymiş gibi' paylaşım yapıp, onların rahat davranmalarını sağladı.



Bundan habersiz Simge Alay’ı, sevgilisi Hakan Çakırca, olay gecesi motosikletiyle evine bıraktı. Dışarıda sohbet eden ikiliye, ağaç arkasında pusu kuran Kadir Alay pompalı tüfekle ateş açtı. Kadir Alay, eşi Simge Alay ve Hakan Çakırca’yı vurduktan sonra otomobille kaçtı. Simge Alay, olay yerinde yaşamını yitirirken, ayağından yaralanan Hakan Çakırca, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarmanın takibi sonucu Kadir Alay, olaydan yaklaşık 4 ay sonra, 22 Ağustos’ta yakalanıp, tutuklandı.

Kadir Alay hakkında ’Tasarlayarak eşini kasten öldürme’ ve ’Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından biri ağırlaştırılmış, 2 kez ömür boyu hapis cezası istendi. Sanığa yardım ettikleri iddiasıyla Münir B., Faruk Ş., Üzeyir K., Aykan K. ve Niyase K. hakkında ise ’suçluyu kayırma’ suçundan 5’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

’EŞİM ÖLECEĞİNE BEN ÖLSEYDİM’ DEDİ

İzmir 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülmeye başlanan duruşmada tutuklu sanık Kadir Alay ve avukatı ile Simge Alay ailesinin avukatı Seda Ayaz Aksoy, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan hazır bulundu, tutuksuz sanıklar ise katılmadı. İddia makamı geçen duruşmadaki mütalaasını yineleyerek, toplanan delillerle birlikte, sanık Kader Alayın cezaevindeyken eşi Simge Alayın olayda yaralanan Hakan Çakırcayla duygusal yakınlığını duyduğu için haksız tahrik etkisiyle hareket ederek her ikisini de öldürmeye karar verdiğini, bu çerçevede plan yapıp, kurguladığı plan çerçevesinde sosyal paylaşım sitesinde cezaevine giriyormuş gibi paylaşım yaparak Simge ve Hakanın rahat davranmasını sağlayıp, olay günü de evin yanındaki ağaç arkasına saklanıp, öldürme kastı ile ateş ettiği ve Simgeyi öldürüp, Hakanı yaralamasından dolayı, tasarlayarak adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.



Ancak suçun haksız tahrik altında gerçekleşmesinden dolayı 18 yıl ile 24 yıl arasında cezalandırılmasını talep etti. Kadir Alayın Hakan Çakırcayı öldürme girişiminin teşebbüste kalmasından dolayı da TCK'nın 35. maddesi gereğince cezasında indirim talep etti. Ayrıca Kadir Alaya olay sırasında yardım ettikleri belirlenen Üzeyir K., Aykan K. ve Niyase K. hakkında suçu kayırma suçundan 6 aydan 5 yıla kadar cezalandırılmalarına, diğer iki sanık Münir B. ile Faruk Ş.nin beraat etmesi yönünde talep ederek mütalaasını okudu.

Mütalaanın ardından sanık Kadir Alay, olayı tasarlayarak yapmadığını iddia ederek, "Ben bu olayı kesinlikle tasarlayıp yapmadım. Oradan geçerken tesadüfen oldu. Pusu kurmadım. Keşke oraya gitmeseydim. Eşim öleceğine ben ölseydim. Çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, karar için verilen aranın ardından sanık Kadir Alayın Simge Alayı Tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Hakan Çakırca'yı yaraladığı için aynı suçtan, fakat eylemin teşebbüste kalmasından dolayı 18 yıl hapis cezası verdi. Olayda tahrik olmadığına kanaat getiren mahkeme heyeti, indirim uygulamasına yer olmadığını açıkladı.

Tutuksuz sanıklardan Üzeyir K., Aykan K. ve Niyase K. hakkında suçu kayırma suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırırken, Münir B. ile Faruk Ş.nin ise beraatına karar verildi.