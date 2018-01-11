Katlanabilen telefonu bekleyenlere kötü haber!

Samsung'un Mobil Başkanı DJ Koh, 2018 yılının sonuna doğru katlanabilen bir akıllı telefonu tanıtmayı planladıklarını söylemişti. Ancak kısa bir süre önce orijinal açıklamasını geri çekti ve cihazın piyasaya sürülmesini 2019'a ertelediklerini açıkladı.

Samsung'un patronu bu güncellemeyi ise CES 2018'de yaptı. Görünüşe göre, şirketin ürünü ertelemesinin başlıca nedeni, mühendislerine son kullanıcıya uygun bir UX (kullanıcı deneyimi) sunamamış olması.

Bununla birlikte DJ Koh, şirketinin bu sorunun üstesinden gelmenin yollarını aradığını ve böylece katlanabilir akıllı telefonun 2019 yılının sonuna kadar ticarileştirilebileceğini söylüyor.

Samsung geçtiğimiz yıl, sözü geçen bu katlanabilir akıllı telefonuyla ilgili birçok patent başvurusunda bulundu ve donanım açısından bilindiği gibi, şirket kitlesel üretilebilecek bir cihaz üretmeye hazır görünüyor. Ancak hala üzerinde çalışılan problemler bulunuyor.