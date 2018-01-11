  • BIST 113.589
  • Altın 160,963
  • Dolar 3,8050
  • Euro 4,5496
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
11.01.2018 08:55

Katlanabilen telefonu bekleyenlere kötü haber!

»
Katlanabilen telefonu bekleyenlere kötü haber!
Samsung'un Mobil Başkanı DJ Koh, 2018 yılının sonuna doğru katlanabilen bir akıllı telefonu tanıtmayı planladıklarını söylemişti. Ancak kısa bir süre önce orijinal açıklamasını geri çekti ve cihazın piyasaya sürülmesini 2019'a ertelediklerini açıkladı.

Samsung'un patronu bu güncellemeyi ise CES 2018'de yaptı. Görünüşe göre, şirketin ürünü ertelemesinin başlıca nedeni, mühendislerine son kullanıcıya uygun bir UX (kullanıcı deneyimi) sunamamış olması.

Bununla birlikte DJ Koh, şirketinin bu sorunun üstesinden gelmenin yollarını aradığını ve böylece katlanabilir akıllı telefonun 2019 yılının sonuna kadar ticarileştirilebileceğini söylüyor.

Samsung geçtiğimiz yıl, sözü geçen bu katlanabilir akıllı telefonuyla ilgili birçok patent başvurusunda bulundu ve donanım açısından bilindiği gibi, şirket kitlesel üretilebilecek bir cihaz üretmeye hazır görünüyor. Ancak hala üzerinde çalışılan problemler bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1000 yıllık Buda heykeli bilgisayarlı tomografiyle incelenirse09 Ocak 2018 Salı 00:52
  • Asus Zenfone Max Plus Face Unlock özelliğiyle geliyor09 Ocak 2018 Salı 00:43
  • Hackerların bu kez sporu hedef alıyor09 Ocak 2018 Salı 00:04
  • Elon Musk'ın roketi ABD adına gizli görevde08 Ocak 2018 Pazartesi 16:20
  • 'Şaka parası' Dogecoin'de çılgın yükseliş08 Ocak 2018 Pazartesi 15:45
  • Dünya devi açıkladı, bedava almak için son 8 gün08 Ocak 2018 Pazartesi 10:03
  • Yapay zeka, kanser teşhisi yapacak!08 Ocak 2018 Pazartesi 09:09
  • Spotify'a rekor tazminat davası07 Ocak 2018 Pazar 20:10
  • Astronot John Young hayatını kaybetti07 Ocak 2018 Pazar 16:17
  • WhatsApp'dan flaş hamle! Yıllardır kullanılan özelliği kaldırdı07 Ocak 2018 Pazar 11:32
    • FOTO GALERİ
    • Tüm ağrılarınıza mandallı şifa!
    • Ünlülerin yakın çekim fotoğrafları hayalkırıklığına uğrattı
    • Köylüleri azarlayan bakanlık görevlisi açığa alındı
    VİDEO GALERİ
    • Denize düşen adam bağırışları sayesinde kurtuldu
    • Beyoğlu'nda polis aracı alev alev yandı
    • Yeşim Salkım, Seda Sayan'ı tehdit etti!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti