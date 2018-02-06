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06.02.2018 17:50

"Katkı payını ödeyemeyen vatandaş hastaneye acilden giriyor"

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"Katkı payını ödeyemeyen vatandaş hastaneye acilden giriyor"
Hastanelerin acil servislerindeki yoğunluk sorununa çözüm bulmak için bazı doktorların mesai saatlerinin 16.00-23.00 olarak yeniden düzenlendiğini duyuran Sağlık Bakanı’na ilk tepki CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’den geldi.

Verdiği soru önergesinde, hastanelerin acil servislerine müracaat eden hastaların büyük çoğunluğunun “yeşil alan hastası” tabir edilen, sorunu aslında polikliniklerde çözülebilecek hasta grubunun oluşturduğuna değinen Elif Doğan Türkmen, bu hastaların poliklinik yerine acil servislere müracaat etmelerinin en önemli nedeninin ise vatandaşın ödeme gücünü aşan “Muayene Katılım Payları” olduğunu söyledi. 

“Devlet sağlık hizmeti verenleri de koruyup gözetmek zorundadır”

Ülkemizde hizmet vermekte olan sağlık çalışanlarının gerek ağır iş yükü, gerekse uzun ve yorucu mesai saatlerine maruz kaldığını belirten TÜRKMEN; “Devletimiz sağlık hizmetlerinin vatandaşına en iyi şekilde sunulmasıyla yükümlü olduğu kadar, bu hizmeti verenleri de koruyup gözetmek zorundadır. Doktorların mesai saatlerinde yapılan bu düzenleme, uzun ve yorucu çalışma koşulları nedeniyle yoğun baskı ve stres altındaki hekimlerimizin performansını olumsuz etkileyeceği gibi,insani bir uygulama olmadığı ve hak kaybına yol açacağı aşikardır” dedi.
“Sosyal devlet ilkesi gereği, tüm vatandaşların nitelikli, ücretsiz, erişilebilir sağlık hakkı güvence altına alınmalı”
Sağlık görevlilerini mesai saatleri dışında çalıştırarak geçici çözümlerle acil servislerde rahatlama sağlamak yerine daha köklü ve kalıcı bir çözüm önerisi olarak “Muayene Katılım Payları”nıntamamen kaldırılması gerekliliğinin altını çizen Elif Doğan Türkmen, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’a sordu: 

“Memur, işçi, esnaf, emekli, tüm dar gelirli vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımının önündeki en büyük engel olan “Muayene Katılım Paylarının” kaldırılması yönünde bu güne kadar herhangi bir çalışma yapılmış mıdır, bundan sonra yapılması planlanmakta mıdır?”


 

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