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25.01.2018 22:20

Katar S-400 için sıraya girdi

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Katar S-400 için sıraya girdi
Katar hükümetinin, S-400 füze savunma sistemleri almak için Rusya'yla görüşme halinde olduğu belirtildi.

Rus basınına konuşan Katar'ın Moskova Büyükelçisi Fahad Mohammad el Attiyah, Katar'ın S-400 sistemleri almayı planlayıp planlamadığı sorusuna "Bu sorunun yanıtı evet. Konuyla ilgili görüşmeler ileri safhada" yanıtını verdi.

RUSYA-KATAR İŞBİRLİĞİNİ İLERLETECEK

İki ülke arasında ekim ayında askeri ve teknik işbirliği anlaşması imzalandığını anımsatan el Attiyah, "Bu anlaşma, Rusya ve Katar arasında savunma alanındaki işbirliğini ilerletmek için bir kapı açtı. Bu işbirliği, askeri teçhizat sevkiyatını, askeri eğitimi ve özel hizmetler seviyesinde işbirliğini içeriyor" dedi.

Attiyah, Rusya ve Katar'ın büyükelçiliklerde askeri ataşe görevlendireceğini de kaydetti.

Katar, haziran ayında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil Körfez ülkeleriyle teröre destek iddiaları nedeniyle kriz yaşamıştı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun ekim ayında Katar'a yaptığı ziyaret sırasındaysa Doha ile askeri teknik işbirliği anlaşması imzalanmıştı.

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