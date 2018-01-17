Katalonya'nın yeni Meclis Başkanı belli oldu

Katalonya'da ayrılık yanlısı ERC milletvekili Roger Torrent, Meclis Başkanı seçildi.

1 Ekim 2017’de gerçekleşen bağımsızlık referandumunun ardından seçimlerin yenilendiği İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya’da yeni meclis başkanı belli oldu. Özerk Katalonya Bölgesi Parlamentosu’nda yapılan meclis başkanlığı seçimini ayrılık yanlısı Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) milletvekili Roger Torrent oy çoğunluğuyla kazandı.

T24'ün aktardığına göre, Torrent, 68 'evet' oyuyla meclis başkanı seçildi. Mecliste sandalyesi bulunmayan Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve Brüksel'e kaçan 4 milletvekili oy kullanamadı.