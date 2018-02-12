Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu'da Hacı Köyü şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı.

Kastamonu merkeze bağlı Hacı köyü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin bir hayvanda şap hastalığı tespit etmesi üzerine karantinaya alındı. İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu, Hacı köy ile köye yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan alanının tamamını karantina altına aldı.

CANLI HAYVAN PAZARI KAPATILDI

Karantina altına alınan alanda bulunan Kastamonu Canlı Hayvan Pazarı da ikinci bir emre kadar süresiz kapatılarak, pazara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kastamonu'da daha önce de İnebolu'da bir koyunda çiçek hastalığının tespit edilmesi ve Çatalzeytin'de şap hastalığının ortaya çıkması üzerine bazı köyler karantina altına alınmıştı.