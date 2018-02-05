  • BIST 116.938
  • Altın 161,554
  • Dolar 3,7617
  • Euro 4,6799
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
05.02.2018 16:10

Kaş'ın ünlü plajı Kaputaş'a beton mu dökülüyor?

»
Kaş'ın ünlü plajı Kaputaş'a beton mu dökülüyor?
Antalya Kaş'ın dünyaca ünlü Kaputaş Plajına kepçe girdi. Sosyal medyada yayılan plaja beton dökülüyor, iddiaları sonrasında vatandaşlardan büyük tepki geldi.

Aysel ALP/Hürriyet- Kaş Belediyesi Başkanı Halil Kocaer, "Bir gram beton dökmedik. 20 tonluk foseptik tankeri gömdük" dedi.

Sosyal medyada "Kaş`ta dünyaca ünlü ve koruma altındaki Kaputaş plajında inşaat çalışması var. İşletme yapma amacıyla kepçe indirilmiş, beton dökülüyor" iddiası yer aldı.

kis.png

Başkan Kocaer, "13 tonluk foseptik tanker yetmiyordu. Bugün 20 tonluk fiberden yapılmış, yine sızdırmaz yeni bir tanker gömdük. Bunu yapabilmek için de belediye kepçesi plaja indi. Gömme işlemini bitirdi ve birazdan çıkacak. 1 gram beton dökmedik. Vatandaşımız kepçeyi görünce endişelenmiş olmalı ama endişelenmelerine gerek yok" dedi.

Kocaer, büfenin yerinin genişleyip genişlemeyeceği sorumuza ise, "Hayır, biz tüm işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün bize verdiği projeye göre yapıyoruz.
Bu projede büfe büyüklüğü 6 metrekare. Bir de iki olan tuvalet sayısını üçe çıkaracağız. Halihazırda pimapenden yapılan iki tuvaleti kaldıracağız. Tuvaletleri aşağıya çınar ağaçlarının arasına alacağız. Ahşapta üç tane tuvalet yapacağız. "
 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kendi mezarını ziyaret etti!05 Şubat 2018 Pazartesi 10:30
  • Konak gücüne güç katıyor05 Şubat 2018 Pazartesi 09:49
  • 761 Kemerli Akvaryum'da eğlendi05 Şubat 2018 Pazartesi 08:36
  • Cami imamından Başkan Çetin'e teşekkür05 Şubat 2018 Pazartesi 08:34
  • Polatlı'dan gelen köpekler sağlıklarına kavuşuyor05 Şubat 2018 Pazartesi 08:26
  • Bayraklı bu tiyatroyu sevdi05 Şubat 2018 Pazartesi 08:21
  • Karşıyaka’nın Filizleri 650 öğrenciye ulaştı05 Şubat 2018 Pazartesi 08:17
  • Maden işçilerini taşıyan kamyonetten feci kaza: Yaralılar var04 Şubat 2018 Pazar 23:26
  • Yayla yolunda donmak üzereyken kurtarıldı04 Şubat 2018 Pazar 23:11
  • İzmir'de korkutan görüntü04 Şubat 2018 Pazar 22:51
    • FOTO GALERİ
    • İşte CHP PM adaylarının aldıkları oyların tam listesi!
    • Maden işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 7 yaralı
    • Metrobüs durağında feci kaza
    VİDEO GALERİ
    • Çin Başkonsolosluğu önünde arbede
    • NASA, Mars'ın panoramik görüntüsünü yayınladı
    • Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti