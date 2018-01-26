Kasımpaşa Teknik Direktörü istifa etti

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 2-1 mağlup oldukları Beşiktaş maçının ardından istifa ettiğini açıkladı.

Kemal Özdeş maçtan sonar canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bugün futbol konuşmak istemiyorum. Bugün Kasımpaşa Kulübü ile 50. maçımıza çıktık. Oyunumuz nedeniyle sürekli eleştiriliyorduk. Başkanımızla konuştuktan sonra oyuncularıma bundan sonra birlikte olmayacağımızı söyledim. Oyuncularıma, yönetimimize ve camiamıza teşekkür ediyorum. Burada güzel günler geçirdim. Kadro kalitemi ve derinliğini eleştirmiyorum. Benim görevim elimdekilerle bir şeyler yapmak. Buradan güzel duygularla ayrılıyorum." dedi.