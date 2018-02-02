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02.02.2018 11:10

Kartal'ın sokak müzisyenleri aynı sahnedeydi

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Kartal'ın sokak müzisyenleri aynı sahnedeydi
Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kartal Kent Konseyi Kültür ve Sanat Komisyonu işbirliğinde gerçekleştirilen proje ile Kartal sokaklarında müzik yapan sanatçılar, Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Düzenlenen etkinlikte Kartal Kent Konseyi Kültür ve Sanat Komisyonu Üyesi sanatçı Ayla Karacan yönetiminde sahne alan müzisyenler, dinleyicilerden tam not aldı.

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anlamlı konsere Kartallılar yoğun ilgi gösterdi. Kartal’da sokakta müziği yapan sanatçıların bir araya getirildiği konserde önce açılış konuşmaları yapıldı. Sahneye çıkan Kartal Kent Konseyi Başkanı Demet Songurtekin Kartal Kent Konseyi’nin pek çok etkinlik yaptığını belirterek anlamı olan projelere odaklandıklarını söyledi. Kültür ve Sanat Komisyonu’nun gerçekleştirdiği projeye Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün de büyük katkı sağladığını belirten Songurtekin, katkılarından dolayı Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ile Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Adem Uçar’a teşekkür etti. Kısa bir konuşma yapan sanatçı Ayla Karacan ise sokakta müzik yapan sanatçıların zamanlarından ve işlerinden feragat ederek çalışmalara katıldığını ve ortaya güzel bir birlikteliğin çıktığını söyledi.

Konuşmaların ardından başlayan konserde müzisyenler, sevilen eserleri seslendirmeye başladı. Keman, gitar, bağlama, klarnet gibi farklı enstrümanları da çalan müzisyenler, yaklaşık 1 buçuk saat boyunca dinleyenleri coşturdu. Konserin sonunda ise Kartal Kent Konseyi Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı Ayla Karacan, sokak müzisyenlerinden Efe Gencer’e bir sürpriz yaptı. Kısa bir açıklama yapan Karacan, Hollanda Kraliyet Orkestrası’nın her yıl kraliçeye konser verdiğini ve bu konserin ardından bir enstrümanın kraliçeye hediye edilmesinin gelenek olduğunu belirterek, Kartal’da gerçekleştirilen bu projeyi duyan dostları aracılığı ile bu yıl kraliçeye verilen kemanın Efe Gencer’e hediye edileceğini açıkladı. Yapılan bu jest karşısında duygulanan Gencer’e müzisyen dostları da destek verdi. Kartallıların ayakta alkışladığı sokak müzisyenlerinin etkinliği, katılımcılara teşekkür belgesi verilmesi ile sona erdi.

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