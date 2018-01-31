  • BIST 119.303
  • Altın 162,410
  • Dolar 3,7830
  • Euro 4,6869
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -4 °C
31.01.2018 09:50

Kartal'da telefon mağazasında soygun

»
Kartal'da telefon mağazasında soygun
Kartal'da bir telefon mağazası silahlı 5 kişi tarafından soyuldu.

Cemil ÖZDEMİR - Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) Olay, Kartal Kordonboyu  Mahallesi Şehzade Caddesi üzerinde bulunan telefon mağazasında saat 02.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; otomobil ile mağazanın önüne gelen silahlı 5 kişi mağazanın kepengini kaldırıp kapıyı kırarak içeri girdi.

Soygunu gören bir taksi şoförünü silahla tehtid ederek polisi aramasını engelleyen hırsızlar mağazadan çok sayıda telefon ve bir miktar para alarak olay yerinden geldikleri otomobille kaçarak uzaklaştılar. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Çevredeki vatandaşların ihrabı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri mağazada geniş çaplı incelemede bulundu. Olay sırasında hırsızların düşürdüğü tornavida incelenmek üzere emniyete götürüldü.

“3 GÜNDE 2 MAĞAZAMIZ SOYULDU"

Mağaza müdürü Birol Şahin, “Gece 02.40 civarlarında kepenki zorlayarak kaldırıyorlar. Kapıyı kırıyorlar içeriye giriyorlar. Bir buçuk dakika içerisinde boşaltıp çıkıyorlar. Yaklaşık parayla birlikte 50 bin lira civarında zararımız var. Alarm çalıyor şirket sahibi bize haber veriyor bizde mağazaya geliyoruz. Dışarıda taksici varmış taksiciye silah dayayıp etkisiz hale getiriyorlar, telsizini kapattırıyorlar, haber vermesin diye. Bu bizim 3 günde  ikinci mağazamız 100 bin lira zararımız var" dedi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelilere yakalamak için çalışma başlattı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kartal'da telefon mağazasında soygun31 Ocak 2018 Çarşamba 08:17
  • TTB: Yöneticilerimiz, ifade vermeye gelebileceklerini bildirmelerine rağmen...31 Ocak 2018 Çarşamba 03:01
  • Trans tutuklu ölüm orucuna başladı31 Ocak 2018 Çarşamba 02:45
  • BM: Afrin'de yaklaşık 15 bin kişi evlerini terk etti31 Ocak 2018 Çarşamba 02:40
  • Fatih Portakal'dan Erdoğan'a: Allah herkese akıl vermiş31 Ocak 2018 Çarşamba 00:19
  • TSK acı haberi duyurdu!30 Ocak 2018 Salı 22:56
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan Soçi Zirvesi'ne ilişkin açıklama30 Ocak 2018 Salı 22:30
  • Belediye önünde kendini yakan işsiz: Maaşım 300 lira olsun ama...30 Ocak 2018 Salı 22:09
  • TSK Alkana köyünü PYD/PKK'dan arındırdı30 Ocak 2018 Salı 21:13
  • ‘Sadece Diktatör’ tiyatrolarda okundu30 Ocak 2018 Salı 21:11
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti