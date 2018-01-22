Kartal'da engelli çocuklara özel tiyatro

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri ile engelli çocuklar unutulmadı.

Kartal Belediyesi Ekolojik Pazar Etkinlik Çadırı’nda geçtiğimiz hafta yapılması planlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen etkinlikte çocuklar eğlenceli saatler geçirdi. Etkinliğe katılan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Gülcemal Fidan ve Ali Apaydın çocuklara saat hediye etti.

Kartal Belediyesi Ekolojik Pazar Etkinlik Çadırı’nda 07-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nda yetişkinler için sahnelenen oyunun ardından bu kez çocuklar için tiyatro gösterisi yapıldı. Beyond Borders adlı grup tarafından hazırlanan Küçük Karabatak’ın Hikâyesi isimli oyun, engelli çocuklar için sahnelendi. Daire şeklinde oturan ve bir kısmı görme engelli çocukların arasında oyunlarını oynayan grup, çocukların hayal dünyasına seslendi. Seslerini ve başka sesleri kullanarak görme engellilere unutulmaz bir tiyatro keyfi yaşatan oyuncular, tam not aldı. Etkinliğin sonunda ise Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Gülcemal Fidan, Ali Apaydın, Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Kemal Özdemir ile Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Adem Uçar, görme engelli çocuklara ve engelli diğer çocuklara zamanı sesli olarak da bildirebilen özel saat hediye etti.