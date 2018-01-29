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29.01.2018 12:35

Kartal'da enerji tasarrufu etkinliği

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Kartal'da enerji tasarrufu etkinliği
Çevre dostu ödüllü projeleri ile daha yaşanabilir bir kent için çalışmalarını sürdüren Başkan Öz’ün öncülüğündeki Kartal Belediyesi, Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne stant kurdu.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte Philips eğitmenlerinden Dr. Tuba Başkan ve Makine Mühendisleri Odasından Azmi Bakdur okulda eğitim gören öğrenciler için bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün öncülüğünde enerji tasarrufu kapsamında gerçekleştirdikleri ‘Led Ampul’ projesi ile ilgili öğrencileri bilgilendirdi. Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli, Kartal Belediyesi’nin diğer çevre projeleri ile de alakalı anlatımlar yaparak okula led ampuller, öğrencilere ise tohumlu kalemler hediye etti. Okul Müdürü Mehmet Faideci Kartal Belediyesi’nin çevreci projelerine okulları ve öğrencileri dâhil etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve ekibine çevre konusundaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, BMV firmasının elektrikli otomobilinin okul bahçesinde öğrenciler tarafından incelenmesiyle son buldu.

Bir hafta boyunca devam edecek olan etkinliklerde konuyla ilgili afişler ile öğrencilerin yapmış oldukları karikatür ve kompozisyon çalışmaları yer alacak.

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