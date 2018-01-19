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19.01.2018 14:15

Kars'ta öğrenci servisi devrildi: 8 yaralı

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Kars'ta öğrenci servisi devrildi: 8 yaralı
Kars’ta öğrenci servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, karne almaya giden öğrencilerden 8’i yaralandı.

KARS, (DHA)-  Kaza, bugün sabah saatlerinde Digor ilçesi'ne bağlı Kocaköy yakınlarında meydana geldi. Karne almaya giden öğrencileri taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada, plakası öğrenilemeyen servis minibüsündeki 8 öğrenci yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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