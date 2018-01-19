Kars'ta öğrenci servisi devrildi: 8 yaralı

KARS, (DHA)- Kaza, bugün sabah saatlerinde Digor ilçesi'ne bağlı Kocaköy yakınlarında meydana geldi. Karne almaya giden öğrencileri taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada, plakası öğrenilemeyen servis minibüsündeki 8 öğrenci yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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