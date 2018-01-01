Karşıyaka’ya 28 milyonluk yatırım

Karşıyaka Belediyesi, 2017 yılında toplam 28 milyon liralık yatırıma imza attı. Çevre, altyapı, spor ve eğitim gibi alanlarda fark yaratan hizmetler sunulurken, kültür-sanat etkinlikleriyle de binlerce Karşıyakalı sosyal yaşama katıldı.

Karşıyaka Belediyesi, 2017 yılında ‘her bireye dokunan hizmet’ anlayışıyla hayata geçirdiği çalışmaları, önemli yatırımlarla taçlandırdı. Bir yılda yaklaşık 28 milyon liralık yatırım yapılırken, özellikle fiziki projelere ağırlık verildi. Bu kapsamda; Yalı Mahallesi’nde Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü kuruldu. Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi tamamlandı. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatı tamamlandı. Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı ve Çevre Düzenlemesi de bitme aşamasına getirildi. İlçeye, Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, bir anaokulu, bir de spor tesisi kazandırıldı.

KÜLTÜR VE SANATA BÜYÜK YATIRIM

2017 yılı içinde, kente yepyeni parklar ve sosyal yaşam alanları kazandırıldı. Pek çok mevcut park da elden geçirildi ve modern görünüme kavuşturuldu. Farklı bölgelerde yaklaşık 200 araçlık park yeri yapıldı. Tüm mahallelerde kaldırım ve yol onarımları yapıldı. Yıl içinde hayata geçirilen fiziki yatırımlar, onlarca kültürel ve sosyal etkinlikle süslendi. Bir yılda 50’nin üzerinde konser gerçekleştirildi. Hem yetişkin hem de çocuklara yönelik olarak, onlarca tiyatro gösterimi sunuldu.

“DURMAK, YORULMAK YOK”

Yeni yılda da Karşıyaka’ya ve Karşıyakalılara her alanda fark yaratan hizmetler sunmaya devam edeceklerini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Dünya çapında bir kent yaratmak için çıktığımız yolda; emek, özveri, hizmet ve başarı dolu bir yılı geride bıraktık. Çocuklarımızdan kadınlara, engelli vatandaşlarımızdan yaşlılarımıza kadar, her bireyin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yaptık. 2018’de de durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edecek; hizmet çıtamızı daha da yukarıya taşıyacağız” dedi.

