Karşıyakalılar güne sporla başlıyor

Her yaşta sporu teşvik etmek ve fiziksel aktiviteleri yaygınlaştırmak için çalışan Karşıyaka Belediyesi, ücretsiz spor faaliyetlerini sürdürüyor. Zumba, pilates ve aerobik gibi etkinliklerle her hafta binden fazla Karşıyakalı güne spor yaparak başlıyor.

Karşıyaka Belediyesi tarafından, hafta içi her sabah ilçenin 4 farklı noktasında düzenlenen ücretsiz sabah sporu etkinlikleri büyük ilgi görüyor. Muharrem Candaş Spor Salonu, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu, Mavibahçe AVM ve Zübeyde Hanım Parkı’nda gerçekleşen aktiviteler, haftada binden fazla katılımcıya ulaşıyor. Sabah sporu ve aerobik, pilates, yoga ya da zumba yaparak güne zinde başlayan Karşıyakalılar, sporun yanı sıra eğlenme ve sosyalleşme fırsatı da buluyor.

HEDEF BİLİNÇLİ SPOR

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Daha fazla insanımızın bilinçli şekilde spor yapmasını sağlamak adına, uzmanlar eşliğinde spor etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Tüm etkinliklerimiz ücretsiz ve yaş sınırı yok. Sağlığı uygun olan, güne zinde başlamak isteyen herkesi bekliyoruz” dedi.

ETKİNLİK PROGRAMI

PAZARTESİ

• Sabah Sporu -Aerobik:

-Zübeyde Hanım Parkı (10.30)

-Muharrem Candaş Spor Salonu (09.00)

• Zumba: Mavibahçe (09.00)

SALI

• Sabah Sporu - Aerobik: 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu (09.00)

• Yoga: Muharrem Candaş Spor Salonu (09.00)

• Pilates: Muharrem Candaş Spor Salonu (09.00)

ÇARŞAMBA

• Pilates: Muharrem Candaş Spor Salonu (09.00)

• Yoga: Mavibahçe (09.00)

• Sabah Sporu - Aerobik: Zübeyde Hanım Parkı (10.30)

PERŞEMBE

• Sabah Sporu- Aerobik:

-1912 Zühtü Işıl Spor Salonu (09.00)

- Muharrem Candaş Spor Salonu (09.00)

CUMA

• Zumba: Muharrem Candaş Spor Salonu (09.00)

• Sabah Sporu - Aerobik: -Mavibahçe (09.00) / Zübeyde Hanım Parkı (10.30)



