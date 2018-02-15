  • BIST 114.897
  • Altın 164,313
  • Dolar 3,7721
  • Euro 4,7138
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
15.02.2018 11:20

Karşıyakalılar güne sporla başlıyor

»
Karşıyakalılar güne sporla başlıyor
Her yaşta sporu teşvik etmek ve fiziksel aktiviteleri yaygınlaştırmak için çalışan Karşıyaka Belediyesi, ücretsiz spor faaliyetlerini sürdürüyor. Zumba, pilates ve aerobik gibi etkinliklerle her hafta binden fazla Karşıyakalı güne spor yaparak başlıyor.

Karşıyaka Belediyesi tarafından, hafta içi her sabah ilçenin 4 farklı noktasında düzenlenen ücretsiz sabah sporu etkinlikleri büyük ilgi görüyor. Muharrem Candaş Spor Salonu, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu, Mavibahçe AVM ve Zübeyde Hanım Parkı’nda gerçekleşen aktiviteler, haftada binden fazla katılımcıya ulaşıyor. Sabah sporu ve aerobik, pilates, yoga ya da zumba yaparak güne zinde başlayan Karşıyakalılar, sporun yanı sıra eğlenme ve sosyalleşme fırsatı da buluyor.

HEDEF BİLİNÇLİ SPOR

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Daha fazla insanımızın bilinçli şekilde spor yapmasını sağlamak adına, uzmanlar eşliğinde spor etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Tüm etkinliklerimiz ücretsiz ve yaş sınırı yok. Sağlığı uygun olan, güne zinde başlamak isteyen herkesi bekliyoruz” dedi.

ETKİNLİK PROGRAMI

PAZARTESİ
•    Sabah Sporu -Aerobik:
-Zübeyde Hanım Parkı (10.30)
-Muharrem Candaş Spor Salonu (09.00)
•    Zumba: Mavibahçe (09.00)

SALI
•    Sabah Sporu - Aerobik: 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu (09.00)
•    Yoga: Muharrem Candaş Spor Salonu (09.00)
•    Pilates: Muharrem Candaş Spor Salonu (09.00)

ÇARŞAMBA
•    Pilates: Muharrem Candaş Spor Salonu (09.00)
•    Yoga: Mavibahçe (09.00)
•    Sabah Sporu - Aerobik: Zübeyde Hanım Parkı (10.30)

PERŞEMBE
•    Sabah Sporu- Aerobik:
-1912 Zühtü Işıl Spor Salonu (09.00)
- Muharrem Candaş Spor Salonu (09.00)

CUMA
•    Zumba: Muharrem Candaş Spor Salonu (09.00)
•    Sabah Sporu - Aerobik: -Mavibahçe (09.00) / Zübeyde Hanım Parkı (10.30)


 

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şampiyonlar kupa ve madalyalarıyla Başkan Uyar’a geldi15 Şubat 2018 Perşembe 09:22
  • Şebeke suyu polemiğinde resmi ağızdan açıklama15 Şubat 2018 Perşembe 08:53
  • Balçovalı annelerden anlamlı ziyaret15 Şubat 2018 Perşembe 08:16
  • Nuray Öğretmen dünyada ilk 10’da15 Şubat 2018 Perşembe 02:39
  • Kar maskeli kişiler pompalı tüfekle dehşet saçtı14 Şubat 2018 Çarşamba 22:07
  • Devrilen duvarın altında kalan 5 çocuk yaralandı14 Şubat 2018 Çarşamba 21:54
  • Akıl almaz kaza!14 Şubat 2018 Çarşamba 20:17
  • THY uçağına kuş çarptı: Uçaklar pisti pas geçti14 Şubat 2018 Çarşamba 19:25
  • Vali ile ilgili skandal iddiada flaş karar14 Şubat 2018 Çarşamba 19:09
  • Vahşice boynu kesilen köpek yaşama tutundu14 Şubat 2018 Çarşamba 18:36
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti