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29.01.2018 12:35

Karşıyakalı hentbolcular şampiyonluk yolunda

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Karşıyakalı hentbolcular şampiyonluk yolunda
Türkiye Hentbol Federasyonu Yıldız Erkekler Ligi’nde mücadele eden Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, ikinci etabı da zirvede tamamladı. Farklı galibiyetleriyle lige damga vuran Karşıyaka ekibi, şampiyonluğun en güçlü adayı oldu. 

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Hentbol Yıldız Erkekler Ligi 2. Etap müsabakaları, geçtiğimiz hafta Ankara'da yapıldı. Karşıyaka Belediyespor, Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu ve THF Spor Salonu'nda çıktığı 4 maçta 4 galibiyet aldı. Karşıyakalı hentbolcular; Yozgat Bozokspor karşısında 53-13, Batman Belediyespor karşısında 38-19, Ankara Hentbol İhtisas SK karşısında 49-16, Selçuk Belediyesi karşısında da 41-9'luk skorlarla galip geldi. Ligin üçüncü etabı ise Mayıs ayında gerçekleşecek.

“GURUR DUYUYORUZ”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Karşıyaka’da sporun her branşını destekliyor, yetenekli gençlerimize başarılı olma imkanı sunuyoruz. Hentbol da çok önem verdiğimiz ve en başarılı olduğumuz branşlardan bir tanesi. Karşıyaka Belediyesporlu gençlerimizi galibiyetleri için kutluyor, bu yıl da şampiyonluk kupasını kazanacaklarına inanıyorum. Karşıyaka’nın yıldızlarını gururla izlemeye ve daima yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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