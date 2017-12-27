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27.12.2017 11:30

Karşıyaka'dan hizmet sanatı!

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Karşıyaka'dan hizmet sanatı!
Karşıyaka Belediyesi, hizmet binasına gelen Karşıyakalıları sanatla karşılıyor. Binanın giriş katını adeta kültür merkezine dönüştüren belediye, yıl boyunca sergilere ve canlı müzik dinletilerine ev sahipliği yapıyor.

Karşıyaka Belediyesi, ana binasında sunduğu hizmetleri rutin belediyecilik anlayışının dışına taşıyarak, yıl boyunca on binlerce kişiyi kültür ve sanatla buluşturuyor. Binanın giriş katında oluşturulan sanat galerisinde, resim ve fotoğraf başta olmak üzere çeşitli alanlarda düzenli olarak sergiler açılıyor. Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası’nın genç sanatçıları, çarşamba günleri müzik dinletisi sunuyor. Pek çok kişi belki de ilk kez canlı olarak klasik müzik dinleme imkanı buluyor.

HEM İŞ HEM KEYİF
Günlük gazeteler ile Karşıyaka Belediyesi’nin aylık etkinlik rehberi, Çocuk Gazetesi ve Karşıyaka Dergisi gibi pek çok yayın ücretsiz olarak halka sunuluyor. Baş köşede dev Atatürk görselinin yer aldığı alanda, oturma grupları, ışıklı su perdesi ve botanik bahçesi de bulunuyor. Karşıyakalılar belediyedeki işlerini hallederken, aynı zamanda kültürel aktivitelerin içinde yer alma ve keyifli bir ortamda dinlenme imkanı buluyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da sık sık zemin katta vatandaşlarla bir araya geliyor.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK KENT
Alanda yaptıkları düzenlemeler ve sunulan hizmetler ile Karşıyaka’nın farkını bir kez daha ortaya koyduklarını vurgulayan Başkan Akpınar, “Kültür ve sanatta rol model olarak, Türkiye'ye örnek bir kent sunma iddiasıyla hizmetler üretiyoruz. Bu alanda yaptığımız çalışmaları resmi daire değil, ilçenin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak gördüğümüz hizmet binamıza da taşıdık. Giriş katımızı adeta bir kültür merkezine, sosyal yaşam alanına dönüştürdük. Daha fazla insanımızın kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşabilmesi adına, uygulamalarımızın örnek olmasını diliyorum” dedi.
 

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