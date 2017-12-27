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27.12.2017 23:50

Karşıyaka'da yönetim istifa etti

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Karşıyaka'da yönetim istifa etti
TFF 2. Lig takımlarından Karşıyaka'da yönetim, yarın yapılacak şirketleşme görüşmeleri öncesinde istifa kararı aldı.

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup´ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Karşıyaka´da Başkan Mutlu Altuğ ve yönetimi, yarın şirketleşme görüşmeleri için yapılacak mali genel kurul öncesi istifa kararı aldı.

Tarihi borç batağından kurtulmak için şirketleşerek transfer yasaklısı futbol takımına dışarıdan ortak bulmaya umut bağlayan ancak henüz sonuç alamayan Yeşil-kırmızılı ekipte, camia ve taraftarın tepkisini alan Altuğ istifa etti.

Altuğ´un kararı sonrası yönetimi de görevi bıraktı. Yarın yapılacak genel kurulda seçim kararı alınması ve 1 ay içerisinde yeni yönetimi belirlemek için sandığa gidilmesi bekleniyor.

Bu sezon borçları nedeniyle 6 puanı silinen ve yeni puan silme cezaları alma ihtimali bulunan Karşıyaka´da henüz yönetime aday ise çıkmadı.

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