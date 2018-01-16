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16.01.2018 12:10

Karşıyaka, Nazım Hikmet’i andı

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Karşıyaka, Nazım Hikmet’i andı
Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olan şair Nazım Hikmet Ran, doğumunun 116. yılında Karşıyaka’da özel bir gösteriyle anıldı. Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen gecede, Nazım Oyuncuları “Onlar ki” adlı müzikli oyunu sahneledi.

Karşıyaka Belediyesi, Türk ve dünya şiirinin unutulmaz ismi Nazım Hikmet Ran’ın 116. doğum gününde, “Onlar ki” adlı oyuna ev sahipliği yaptı. Nazım Hikmet’in Kurtuluş Savaşı ile halkın kahramanca mücadelesini anlatan Kuvayi Milliye Destanı’ndan uyarlanan ve türkülerle beslenen müzikli oyun, Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda perde açtı, Karşıyakalılar büyük ilgi gösterdi. Düzenlemesini Metin Coşkun, yönetmenliğini ise Orhan Aydın’ın yaptığı oyunda; Nazım Oyuncuları Gülsen Tuncer, Metin Coşkun, Ali Gül, Ayşegül Alpak ve Orhan Aydın sahne aldı.

 “İYİ Kİ DOĞDUN NAZIM”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Dilimizin, şiirimizin, insanlık değerlerimizin büyük ustası Nazım Hikmet’i, bu yıl da sevgiyle, saygıyla ve minnetle andık. Hasretlerin, umutların, aşkların ve mücadelelerin şairini ‘İyi ki doğdun Nazım!’ diyerek selamlarken, onun ‘insanları’ olmanın gururunu ve onurunu anımsadık” dedi. 

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