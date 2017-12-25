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26.12.2017 02:35

Karısını öldürdü, yakalanmadı, demeç verdi!

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Karısını öldürdü, yakalanmadı, demeç verdi!
Diyarbakır’da karısını öldüren Şehmus İlhan olayın ardından elini kolunu sallayarak mahallede gezerken öldürülen kadının haberini yapmak için mahaleye giden JinNews muhabirlerine denk geldi. İlhan, önce demeç verdi sonra muhabirleri silahla tehdit etti

JinNews’in haberine göre, Diyarbakır Sur ilçesinde bulunan Dicle Mahallesi’nde Şehmus İlhan isimli erkek, Rojbin Baran’ı katletti. Dün gece saatlerinde yaşanan olayla ilgili bilgi almak için mahalleye giden JinNews muhabirleri, mahallede elini kolunu sallayarak gezen Şehmus İlhan tarafından silahla tehdit edildi. Muhabirlere basın kartını soran Şehmus İlhan, kartı göstermemeleri halinde muhabirlerimizi öldürmekle tehdit etti. Muhabirlerin basın kartını göstermesinin ardından Şehmus İlhan, Rojbin’i nasıl katlettiğini soğukkanlılıkla anlattı.

Ceza almayacağını söyledi

Kameralarımıza açık açık yakalansa dahi ceza almayacağını söyleyen Şehmus İlhan, kadın katliamlarının yargı yoluyla cezasızlıkla sonuçlandığını söylemekten de geri durmadı.  Rojbin’in defnedildiği mezara gittiğini de söyleyen Şehmus,  zorla alıkoyduğu muhabirleri kameralar kapandıktan sonra cadde başına kadar takip etti. Yolu başında bekleyen polisleri fark eden Şehmus İlhan, ardından elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı.

Katledilen Rojbin’in ise sabah saatlerinde ailesi tarafından defnedildiği öğrenildi.

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