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31.01.2018 22:10

Karın ağrısıyla gitti, safra kesesinden 550 taş çıktı

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Karın ağrısıyla gitti, safra kesesinden 550 taş çıktı
Bolu'da, hastaneye karın ağrısı şikayetiyle giden Hamiyet Özusta'nın safra kesesinden 550 taş çıkarıldı

 

Bolu'da, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ameliyata alınan Hamiyet Özusta'nın safra kesesinden 550 taş çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre; Bolu'da yaşayan Hamiyet Özusta, karın ağrısı şikayetiyle İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne gitti. Hastanede yapılan tetkiklerde, safra kesesinde taş olduğu belirlenen Özusta, ameliyata alındı. Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Rıdvan Çakmaz tarafından ameliyat edilen Özusta'nın safra kesesinden küçük boyutlarda 550 taş çıkarıldı. Taşlar, plastik bardağın yarısını doldurdu. Operasyonun ardından Hamiyet Özusta'nın sağlığına kavuştuğu belirtildi.

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