  • BIST 113.589
  • Altın 160,963
  • Dolar 3,8050
  • Euro 4,5496
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 2 °C
11.01.2018 00:40

Karın ağrısıyla doktora gitti, hamilelik testi korkunç gerçeği ortaya çıkardı

»
Karın ağrısıyla doktora gitti, hamilelik testi korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Byron 18 yaşındayken aylar boyunca belli aralıklarda karnı ağrıdı.Sonradan Britanyalı gencin testis kanseri olduğu ortaya çıktı.Doktorlar hayatını çok ilginç bir şekilde kurtardı.

Birkaç yıl önce 18 yaşındaki Byron Geldard okulunu bitirdi. Telegraph’tan aktarılanlara göre karnı ağrıdığı için doktora giden çocuğa, doktorlar fazla spor yapmaktan yorgun düştüğünü söylemişler.

Ağrısı dinmeyince Byron tekrar doktora gitti.Yapılan muayenenin ardından Byron’ın kanser olduğu ortaya çıktı. Doktorun anlayamadığı şey ise kanserin türüydü.

Doktorun ilginç tekniği hayatını kurtardı

Doktoru, Byron’ın Cambridge’teki hastaneye gönderdi. Doktorlar ilginç bir teknik kullandılar. Byron’a hamilelik testi yapmasını söylediler.

Hamilelik testi, testis kanserini teşhis etmek için yıllardır kullanılıyor. En büyük nedeni ise testis kanserin, hormonların hamilelikteki gibi değişmesi. Hamilelik testi yapıldıktan sonra Byron’a testis kanseri teşhisi koyuldu.

18 yaşındaki çocuğun tümörü, kemoterapinin ardından kayboldu. Hamilelik testi sayesinde Byron’ın hayatı kurtuldu.

Byron, “Yaşadığım en ilginç tecrübeydi” dedi.

Kanseri yendikten sonra Byron normal yaşamına geri döndü.“Eski hayatıma geri döndüm ancak bu olay beni çok değiştirdi” dedi.Byron, kendisini hamilelik testinin kurtardığını asla unutmayacağını söylüyor.

(Newsner Türkçe)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vahşet! Kuran kursundan çıkan çocuğu kaçırdı, tecavüz edip...10 Ocak 2018 Çarşamba 20:23
  • Kaliforniya'da çamur selleri en az 15 can aldı10 Ocak 2018 Çarşamba 20:12
  • Trump'tan Kuzey Kore ile iletişime yeşil ışık10 Ocak 2018 Çarşamba 20:01
  • Ünlü oyuncudan kadınları kızdıracak sözler10 Ocak 2018 Çarşamba 19:54
  • Avusturya'da bomba alarmı: Tren seferleri durdu10 Ocak 2018 Çarşamba 19:21
  • Dondurucu soğuklar 187 can aldı10 Ocak 2018 Çarşamba 19:04
  • İsrailli Bakan, Filistinlilere müdahaleyi az buldu10 Ocak 2018 Çarşamba 17:39
  • Tankla şarap soygunu yaptılar10 Ocak 2018 Çarşamba 16:14
  • Kan istiyor! İsrailli bakandan skandal açıklama!10 Ocak 2018 Çarşamba 16:00
  • Kopenhag’da bomba alarmı!10 Ocak 2018 Çarşamba 14:37
    • FOTO GALERİ
    • Ünlülerin yakın çekim fotoğrafları hayalkırıklığına uğrattı
    • Köylüleri azarlayan bakanlık görevlisi açığa alındı
    • "Bahçeli AKP'nin eş genel başkanıdır''
    VİDEO GALERİ
    • Yeşim Salkım, Seda Sayan'ı tehdit etti!
    • Akif Hamzaçebi: Umutsuz değilim
    • Yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi'nde polis dayağı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti