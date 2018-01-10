Karın ağrısıyla doktora gitti, hamilelik testi korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Byron 18 yaşındayken aylar boyunca belli aralıklarda karnı ağrıdı.Sonradan Britanyalı gencin testis kanseri olduğu ortaya çıktı.Doktorlar hayatını çok ilginç bir şekilde kurtardı.

Birkaç yıl önce 18 yaşındaki Byron Geldard okulunu bitirdi. Telegraph’tan aktarılanlara göre karnı ağrıdığı için doktora giden çocuğa, doktorlar fazla spor yapmaktan yorgun düştüğünü söylemişler.

Ağrısı dinmeyince Byron tekrar doktora gitti.Yapılan muayenenin ardından Byron’ın kanser olduğu ortaya çıktı. Doktorun anlayamadığı şey ise kanserin türüydü.

Doktorun ilginç tekniği hayatını kurtardı

Doktoru, Byron’ın Cambridge’teki hastaneye gönderdi. Doktorlar ilginç bir teknik kullandılar. Byron’a hamilelik testi yapmasını söylediler.

Hamilelik testi, testis kanserini teşhis etmek için yıllardır kullanılıyor. En büyük nedeni ise testis kanserin, hormonların hamilelikteki gibi değişmesi. Hamilelik testi yapıldıktan sonra Byron’a testis kanseri teşhisi koyuldu.

18 yaşındaki çocuğun tümörü, kemoterapinin ardından kayboldu. Hamilelik testi sayesinde Byron’ın hayatı kurtuldu.

Byron, “Yaşadığım en ilginç tecrübeydi” dedi.

Kanseri yendikten sonra Byron normal yaşamına geri döndü.“Eski hayatıma geri döndüm ancak bu olay beni çok değiştirdi” dedi.Byron, kendisini hamilelik testinin kurtardığını asla unutmayacağını söylüyor.

(Newsner Türkçe)