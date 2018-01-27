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27.01.2018 19:35

Kardak'ta gerginlik, Türk sularına girmeye çalıştılar

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Kardak'ta gerginlik, Türk sularına girmeye çalıştılar
Bodrum'a bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları'na Yunan savaş gemisinin yaklaşmasına, Türk sahil güvenlik botu engel oldu.

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)- Yaklaşık yarım saat süren gerginliğin ardından Yunan savaş gemisi, Kalimnos Adası (Kilimli) önlerine çekildi. Ayrıca, Kardak'a 2 mil uzaklıktaki Kilimli Adası'nda Yunan askerlerinin tatbikat yaptığı ortaya çıktı. Tatbikatta kullanılan mermilerin sesleri Bodrum'dan duyuldu.

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi açıklarında 1996 yılında bir kuru yük gemisinin karaya oturmasıyla başlayan Kardak krizinin 22'nci yıl dönümünde gerginlik yaşandı. Kardak'a 2 mil uzaklıktaki Kilimli Adası'nda, 3 Yunan subayının Kardak'ta düşen helikopterde ölümlerinin yıl dönümleri anısına yarın tören düzenleneceği öğrenildi.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ile üst düzey askeri yetkililerin, bu törene katılacağı açıklandı. Kammenos'un Kilimli Adası'ndan helikopterle gelerek, Kardak'ta ölen 3 subayın anısına kayalıklara çelenk bırakacağı Yunan basınında yer aldı.

Pazar günü saat 10.00'dan itibaren Kilimli meydanında törenlerin düzenleneceği kaydedildi. Ayrıca, 3 gündür Kilimli Adası'nın Kardak'a bakan kuzeybatı yönünde 120 Yunan askerinin gerçek mermilerde tatbikat yaptığı açıklandı. Bir Yunan internet sitesindeki fotoğraflar, Yunan askeri sitelerinde de yayınlandı.

TÜRK SULARINA GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Bugün ise Türk sahil güvenlik botu ve Yunan savaş gemisi, Kardak bölgesinde yine karşı karşıya geldi. Kilimli'den gelen Yunan savaş gemisinin Kardak'a yaklaşarak Türk sularına girme çabasına, Türk sahil güvenlik botu önüne geçerek engel oldu. Yaklaşık yarım saat süren gerginliğin ardından Yunan savaş gemisi, Kilimli önlerine çekildi. Türk botunun ise Kardak önünde beklemeye devam ettiği görüldü. Bir Türk sahil güvenlik helikopteri de bölge üzerinde uçuş yaptı.

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