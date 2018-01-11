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12.01.2018 01:25

Karayipler’de batan teknede 4 kişi yaşamını yitirdi

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Karayipler’de batan teknede 4 kişi yaşamını yitirdi
Karayipler'de batan bir teknede 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 28 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.

Venezuela Bölgesel Sivil Savunma Direktörü Jose Montano, Venezuela’nın kuzeyinde yer alan Hollanda adası Curaçao’ya ulaşmak isteyen bir teknenin Karayipler açıklarında battığını açıkladı.

Montano, 34 kişinin bulunduğu tekneden 28 kişinin kaybolduğunu, 2 kişinin ise yüzerek kıyıya ulaştığını ifade etti.

Teknede bulunanların ise Güney Amerikalı olduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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