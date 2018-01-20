Karar gazetesinde bomba ayrılık!

Ali Bayramoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bir televizyon programında söylediğim sözlerden dolayı saldırı altındayım. Bunun da Karar'a sirayet etmemesi için gazeteden ayrılıyorum" dedi:
İŞTE ALİ BAYRAMOĞLU'NUN O PAYLAŞIMI:
Ali Bayramoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bir televizyon programında söylediğim sözlerden dolayı saldırı altındayım. Bunun da Karar'a sirayet etmemesi için gazeteden ayrılıyorum" dedi:
İŞTE ALİ BAYRAMOĞLU'NUN O PAYLAŞIMI:
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