Karar gazetesinde bomba ayrılık!

Karar Gazetesi yazarı Ali Bayramoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gazeteyle yollarını ayırdığını duyurdu.

Ali Bayramoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bir televizyon programında söylediğim sözlerden dolayı saldırı altındayım. Bunun da Karar'a sirayet etmemesi için gazeteden ayrılıyorum" dedi:

İŞTE ALİ BAYRAMOĞLU'NUN O PAYLAŞIMI: