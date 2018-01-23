Karamollaoğlu: Maalesef ABD'nin tuzağına düştük...

Şuurlu Öğretmenler Derneği'nde konuşan Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı’nda 'Türkiye’nin yekvücut olması gerektiğini' söyledi.

Karamollaoğlu, “Afrin operasyonu milli bir meseledir. Bunun için iktidara büyük görev düşüyor. Ancak ABD’nin kuyruğuna takılmasaydık Suriye bu hale gelmezdi. ABD ile hareket edenler en büyük darbeyi kendisinde görür. ABD’nin menfaati İsrail’in menfaatidir. Bunu iyi bilmeliyiz” dedi.

Milli gazetede yer alan habere göre, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Şuurlu Öğretmenler Derneği’nin (ÖĞDER) 4. Eğitim Kampı’nın son gününde öğretmenler ve eğitimcilerle bir araya geldi. Zeytin Dalı Harekâtı ve eğitim sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, ÖĞDER’in çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, inançlı ve ahlaklı bir toplum yetiştirme konusunda ÖĞDER’e çok büyük bir sorumluluk düştüğünü kaydetti.

Milli gazete haberin devamını şöyle verdi:

ÖĞDER’e büyük görev düşüyor

Haberde, "Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen kampın son gününde eğitimcilere hitap eden Karamollaoğlu'nun, ÖĞDER’in eğitim sisteminde büyük bir boşluğu doldurduğunu ifadelerine yer verildi. Karamollaoğlu, “Öğretmenlerimiz gelişen hadiseler konusunda birçok çalışma yapıyor. Bu daha verimli bir ortam oluşturuyor. ÖĞDER’in çok sağlam bir gençlik yetiştireceğini düşünüyorum. Geleceğin şu anda biraz daha farklı yetişeceği görülüyor. Gençlerin sağlam bir inançla ve sağlam bir ahlakla yetişmesi gerekiyor. Aynı şekilde teknolojiyi de iyi ve faydalı kullanmamız lazım. ÖĞDER’e bu konuda çok büyük bir görev düşüyor” diye konuştuğu kaydedildi.

Karamollaoğlu, dünyanın her geçen gün daha da karmaşık bir hale geldiğine dikkat çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dünyada oluşan hadiselerin nasıl çıktığını iyi bilmemiz gerekiyor. Medya nasıl bir olayı takdim ederse vatandaşlar da öyle bilir. Medyanın toplum üzerindeki etkisi çok fazla. Bugünü bilmek için son 120 yılı bilmemiz lazım. Çünkü 120 yıl önce Basel’de tertiplenen Siyonist Kongresi’nin etkisi var. Bir fikir ateşlediler. O fikrin ateşi daha devam ediyor. O fikir ile toplumları ve ülkeleri yönlendiriyorlar. Ülkeleri bölüyor. O fikrin merhameti yok.”

ABD’nin tuzağına düştük

Ortadoğu’da sınırların tekrar çizildiğini belirten Karamollaoğlu, ABD’nin bölgedeki emellerinin çok iyi bilinmesi gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti: “ABD birçok ülkeye silah satıyor. Ortadoğu bölgesinde birçok ülkeye silah satıyor. Suudi Arabistan’a çok sayıda silah satıyorlar. Peki, Suudiler bu silahı nasıl kullanacak? Bunu kullanacak teknik personeli yok. Peki, bu silahları kim kullanacak? ABDkendisi kullanacak. Bu şekilde silahları bölgeye konuşlandırıyor. Bu şeklide Müslümanları birbirine vurduruyor. Bölgede kutuplaşma ve kamplaşma oluşturuyorlar. Biz bu oyuna karşı uyandırmalıyız. İslam âlemini uyandırmalıyız. Uyuma numarası yapanları uyarmalıyız ve uyandırmalıyız. Bu bölge daha önce bu kadar karmaşık hale gelmemişti. Ancak şimdi çok karmaşık hale geldi. Milyonlarca Müslüman öldü. Maalesef ABD’nin tuzağına düştük.”

Milli Görüş’ün İslam Birliği'ni tekrar ayağa kalkındıracak

Batı’nın hedefinde hep İslam âleminin bulunduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, “İslam âlemi olarak geniş bir yelpazeye sahibiz. Dünya üzerinde 2 milyon Müslüman nüfusu var. Biz bir araya gelirsek, hak ve hakkaniyet sağlanır. Onlar ile biz arasındaki fark budur. Ayrıca biz onların hakkını da savunuruz. Dış politikada yabancı ülkeler menfaatine yönelik hareket yapıyorlar. Vahşileşiyorlar dış politikada. Bu konuda İslam ülkelerinin güçlenmesi ve bir araya gelmesinden dolayı korkuyorlar. Çünkü oluşturdukları menfaat politikasına İslam ülkeleri hak ve hakkaniyet ölçüsüyle yaklaşıyor. Oluşturdukları dengenin bozulacağını düşünüyorlar. 12 Eylül’de Müslümanlara karşı Haçlı Seferleri’ni başlattılar. Bizim için önemli olan İslam Birliği’ni tekrar canlandırmak. Milli Görüş’ün İslam Birliği’ni tekrar ayağa kalkındıracağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"İslam ülkeleriyle kenetlenmeliyiz"

Zeytin Dalı Harekâtı’na değinen Karamollaoğlu, “Şimdi ordumuz Afrin’e girmiş. Ordumuzun yanındayız. Şehit verilmeden bitmesi en büyük temennimiz. Türkiye’nin bu operasyonda yekvücut olması gerekiyor. Hükümetin bu konuda muhakkak sürekli bilgi vermesi gerekiyor. Çünkü bu milli bir meseledir. Bunun için iktidara büyük görev düşüyor. Tabii, ABD’nin kuyruğuna takılmasaydık Suriye bu hale gelmezdi. ABD ile hareket edenler en büyük darbeyi kendisinde görür. ABD’nin menfaati İsrail’in menfaatidir. Hatta İsrail’in menfaati ABD’nin menfaatinden önce gelir. Çünkü medya, ekonomi hepsi İsrail’in elinde. Bunlara güven olmaz. Asıl hedef ise Arz-ı Mev’ud’ur, yani Büyük İsrail’indir. Onların haritasında ne Türkler, ne Kürtler, ne Araplar ne başka biri var. Sadece ve sadece İsrail var. Bu gerçeği hepimizin görmesi lazım. Kenetlenip bu planın önüne geçmeliyiz. Şimdi bize düşen görev, Suriye’yi, Irak’ı, İran’ı, Pakistan’ı ve hatta Mısır’ı bir araya getirmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.

ÖĞDER eğitim programına, Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de konuşmacı olarak katıldı. Görmez, eğitimcilere, “İslam ve ilim” konulu konuşma yaptı.