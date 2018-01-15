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15.01.2018 11:30

Karalar: Kadınların ayakları üzerinde durmasını istiyoruz

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Karalar: Kadınların ayakları üzerinde durmasını istiyoruz
Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, anneliğin çok kutsal olduğunu ama kadınlara sadece annelik görevini yükleyen zihniyete karşı olduklarını söyledi.

Adana’da Seyhan Belediyesi bünyesinde hizmet veren kadın istihdam merkezi olan Seyhan Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi SEYMER’de 13 farklı noktada binlerce genç ve katına eğitim veriliyor. Bu merkezleri tek tek ziyaret eden Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kurum koordinatörlerinden çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Başkan Karalar, merkezlerin eğitmen ve öğrencileri ile de uzun uzun sohbet edip yapılan el işi ürünleri inceledi.

KADINLAR KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMALI

Kadının kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini belerten Başkan Zeydan Karalar, anneliğin çok kutsal bir görev olduğunu belirterek kadına sadece annelik görevini yükleyen zihniyete karşı olduklarını söyledi. Başkan Zeydan Karalar, “Kadının işi erkelerden daha zor. Her işe kadınlar koşuyor. Buralar sizlerin stres atacağınız, 4 duvara hapsolmayacağınız,  kendi yeteneklerinizin ön plana çığıracaksınız ve bunları ekonomiye dönüştürebileceğiniz yerler. Ben ayakları üzerinde duran kadın istiyorum. Annelik çok kutsal bir görev ama kadına sadece annelik görevi yükleyen bir zihniyete de karşıyız” ifadelerine yer verdi.

 

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