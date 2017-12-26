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26.12.2017 23:10

Karaköy'de doğalgaz patlaması!

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Karaköy'de doğalgaz patlaması!
İstanbul Karaköy'de meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınarak binada mahsur kalanlar kurtarıldı.

DHA - Edinilen bilgiye göre, Karaköy Bankalar Caddesi'ndeki 7 katlı Seven Han'ın 5'inci katında saat 17.30 sıralarında meydana gelen doğalgaz patlamasının ardından yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, yangının çıktığı işyerinin LED ışık pilleri imalathanesi olduğu, adı bilinmeyen işyeri sahibinin içeride kimsenin olmadığı sırada kapıyı açıp girdiği, ardından bir anda patlama olduğu ve patlamanın ardından yangın çıktığı öğrenildi. İşyeri sahibinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İlk belirlemelere göre doğalgazdan kaynaklandığı tahmin edilen patlamaya, neyin sebep olduğuyla ilgili itfaiye ve polisin incelemeleri sürüyor.

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