  • BIST 115.089
  • Altın 164,149
  • Dolar 3,8228
  • Euro 4,6679
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
17.01.2018 17:00

Karaköy ile Beyoğlu arasındaki tünel 143 yaşında

»
Karaköy ile Beyoğlu arasındaki tünel 143 yaşında
Londra'dan sonra dünyanın en eski ikinci metrosu olan Karaköy ile Beyoğlu arasındaki tarihî tünel, 143'üncü yılına girdi.

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)  - İETT'nin internet sitesinden yapılan açtıklamaya göre, Türkiye'nin ilk, dünyanın ikinci metrosu olan tarihi Karaköy Tünel'i 143'üncü yaşını bir törenle kutladı. Tünel'in Karaköy istasyonunda yapılan törene İETT çalışanları ve yolcular katıldı. Tünel tarihçesinin fotoğraflarla anlatıldığı etkinlikte, katılımcılara sahlep ikramı da yapıldı.

YILLIK 5,5 MİLYON YOLCU TAŞINIYOR

Eski adıyla Galata ile Pera, bugünkü ismiyle Karaköy ile Beyoğlu'nu en kısa yoldan birbirine bağlayan tünel, dünyanın ilk yer altı füniküler sistemi olarak kabul ediliyor. İlk açıldığı tarihlerde İstanbul Tüneli, Galata-Pera Tüneli, Galata Tüneli, Galata-Pera Yeraltı Treni, İstanbul Şehir Treni, Yer altı Asansörü, Tahtelarz gibi isimlerle adlandırılan tünel, günde ortalama 181 sefer gerçekleştiriyor ve 15 bin yolcu taşıyor. Tünel'in yıllık yolcu sayısı ise 5,5 milyonu buluyor.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükçekmece'de düşler sanata dönüşüyor17 Ocak 2018 Çarşamba 11:24
  • Büyükçekmece’de kış mevsiminde de rengarenk17 Ocak 2018 Çarşamba 10:53
  • Marmara Denizi için korkutan Kanal İstanbul uyarısı17 Ocak 2018 Çarşamba 10:26
  • Beylikdüzü'ne temalı trafolar17 Ocak 2018 Çarşamba 09:58
  • Evde tıraş hizmeti büyük takdir topluyor17 Ocak 2018 Çarşamba 09:20
  • Diğer ilçeler 4, Sarıyer 17 yasayla yönetiliyor!17 Ocak 2018 Çarşamba 08:16
  • Ünlü AVM'nin yıkım kararı uygulanacak mı?16 Ocak 2018 Salı 19:43
  • 'Kanal İstanbul açılınca Marmara ölü bir denize dönüşebilir'16 Ocak 2018 Salı 17:41
  • İstanbul’a yeni metro hattı geliyor!16 Ocak 2018 Salı 15:25
  • Büyükçekmeceli çocuklar Nazım Hikmet’i unutmadı16 Ocak 2018 Salı 10:22
    • FOTO GALERİ
    • Nuriye ve Semih'i sevmek de "sakıncalı"​
    • Apple evden çalışacak eleman arıyor
    • 6 metrelik çukurun dibinde görünce itfaiyeyi aradılar
    VİDEO GALERİ
    • Süleyman Soylu koltuğu böyle kaptırdı
    • Isparta'da eğitim uçağı düştü
    • Bülent Tezcan'dan Erdoğan'a Hikmet Yar'lı sert yanıt!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti