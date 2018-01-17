Karaköy ile Beyoğlu arasındaki tünel 143 yaşında

Londra'dan sonra dünyanın en eski ikinci metrosu olan Karaköy ile Beyoğlu arasındaki tarihî tünel, 143'üncü yılına girdi.

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) - İETT'nin internet sitesinden yapılan açtıklamaya göre, Türkiye'nin ilk, dünyanın ikinci metrosu olan tarihi Karaköy Tünel'i 143'üncü yaşını bir törenle kutladı. Tünel'in Karaköy istasyonunda yapılan törene İETT çalışanları ve yolcular katıldı. Tünel tarihçesinin fotoğraflarla anlatıldığı etkinlikte, katılımcılara sahlep ikramı da yapıldı.

YILLIK 5,5 MİLYON YOLCU TAŞINIYOR

Eski adıyla Galata ile Pera, bugünkü ismiyle Karaköy ile Beyoğlu'nu en kısa yoldan birbirine bağlayan tünel, dünyanın ilk yer altı füniküler sistemi olarak kabul ediliyor. İlk açıldığı tarihlerde İstanbul Tüneli, Galata-Pera Tüneli, Galata Tüneli, Galata-Pera Yeraltı Treni, İstanbul Şehir Treni, Yer altı Asansörü, Tahtelarz gibi isimlerle adlandırılan tünel, günde ortalama 181 sefer gerçekleştiriyor ve 15 bin yolcu taşıyor. Tünel'in yıllık yolcu sayısı ise 5,5 milyonu buluyor.