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26.12.2017 23:10

Karakollara saldırı hazırlığındaki PKK'lılar vuruldu!

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Karakollara saldırı hazırlığındaki PKK'lılar vuruldu!
TSK'nın yaptığı son dakika açıklamasına göre Irak'ın kuzeyinde bulunan ve sınır hattındaki karakol-üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan teröristler hava operasyonuyla vuruldu.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle: 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. 

Bu kapsamda, keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak Kuzeyi Metina/Gara/Avaşin-Basyan bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 26 Aralık 2017 tarihinde icra edilen hava harekâtında silahlı 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan barınak ve sığınaklar tahrip edilmiştir.

Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

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