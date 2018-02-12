Ankara Mamak’ta 14 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz edip kayıplara karışan Sedat A.’nın bulunması için kadınlar sosyal medyada kampanya başlattı. Kadın dayanışması sonuç verdi ve Sedat A. yakalandı

Ankara Mamak’ta Cafe Wood’s isimli bir mekanda bir gece boyunca alıkonulan 14 yaşında bir kız çocuğu tecavüze maruz kaldı. Polis çocuğun annesi Nejla D.’nin şikayetlerini dikkate almadı, savcılıkta ise istismara maruz kalan çocuk savcının suçlama ve aşağılamalarına maruz kaldı. Bu arada Sedat A. hala serbestti.

Tecavüzcü Sedat A.’nın yakalanması için kadınlar sosyal medyadan çağrı yaptı. Kadın dayanışması sonuç verdi ve Sedat A. yakalandı.

Tecavüzcüyü teşhir ederek yakalanmasını sağlayan kadın örgütleri “Mahallelerimizde tacize, tecavüze ve uyuşturucuya karşı sokağa çıkıyoruz” diyerek yarın (13 Şubat) yapılacak eyleme çağrı yaptı.

Kız çocuğunun alıkonulduğu yere polis gitmiş, bulamamış

Ankara Mamak General Zeki Doğan Mahallesi’nde bulunan Cafe Wood’s isimli mekanda 2 Şubat Cuma akşamı 14 yaşında bir kız çocuğu tecavüze maruz kaldı.

Annesi N.D. de çocuğuna ulaşamayınca karakola başvurdu. 48 saat geçmeden kayıp başvurusunda bulunamayacağı yanıtını alan N.D.’nin ısrarları sonucunda polis tahmin üzerine Cafe Wood’s isimli mekana gitti. Kız çocuğu Cafe Wood’s adlı mekanda alıkonuyordu ancak polis mekanda kimse olmadığını söyleyerek geri döndü.

Karakol: “olmamıştır”; Savcılık: “sen de yolluymuşsun”

3 Şubat Cumartesi günü sabah eve gelen çocuk, gece boyunca Cafe Wood’s’da alıkonulduğunu ve kendisine zorla uyuşturucu verildiğini söyledi. Bunun üzerine N.D. çocuğunu alarak karakola gitti ve ifade verdirdi. Çocuğunun durumundan şüphelenen N.D., çocuğu için hastaneden rapor alınmasını talep etti. Çocuğunun cinsel istismara uğradığını söyleyen Nejla D.’ye polisler “Olmamıştır” yanıtını verdi.

N.D.’nin özel hastaneye giderek rapor alacağını söylemesinin üzerine savcılıktan haber geldiği söylenerek çocuk ayrıntılı ifadesi alınmak üzere savcılığa götürüldü. Savcılıkta “Sen de yolluymuşsun”sözleriyle aşağılanan çocuk için hastaneden istismara uğradığına dair rapor alındı.

N.D., istismara maruz kalan çocuğu bir süreliğine mahalleden uzaklaştırabilmek için devlete bağlı koruma yurduna yerleştirdi. Ancak yurtta çocuğa kötü muamele yapılması nedeniyle N.D., bir haftanın ardından çocuğu yurttan çıkardı.

Akşun, İstanbul’da yakalandı

3 Şubat’ta ilk olarak mekanın sahibi olan ve çocuğu olay günü zorla uyuşturucu almaya götüren İdris D. gözaltına alındı ve ardından da tutuklandı. Tecavüzcü Sedat A. ise kaçtığı için bulunamadı.

Dün (11 Şubat) çocuğun annesiyle birlikte kadınların tecavüzcüyü sosyal medyada teşhir etmesinin ardından, bugün anne N.D.’ye ulaşan polisler, Sedat A.’nın İstanbul’da yakalandığını söyledi.

Kadınlar sokağa çıkıyor

Bugün akşam saatlerinde olayın yaşandığı mekanın önüne çağrı yapan CHP Mamak Gençlik Kolları bir protesto eylemi düzenledi. Sosyal medyadan teşhiri başlatarak Sedat A.’nın yakalanmasını sağlayan kadın örgütleri de “Mahallelerimizde tacize, tecavüze ve uyuşturucuya karşı sokağa çıkıyoruz. Kadınları savunmaya çağırıyoruz” diyerek 13 Şubat Salı günü saat 19.00’a eylem çağrısı yaptı.(sendika.org)