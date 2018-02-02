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02.02.2018 23:30

Karaciğer yağlanması yapan bu yağlara dikkat!

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Karaciğer yağlanması yapan bu yağlara dikkat!
İspanya'da yapılan araştırmada düzenli olarak kullandığımız ayçiçek yağı ve balık yağının karaciğer yağlanmasına neden olduğu ortaya çıktı.

Evlerimizde en sık kullandığımız yağlardan bir tanesi ayçiçek yağı. Ancak yeni yapılan bir araştırmada ayçiçek yağı ve balık yağları ile ilgili korkunç bir tehlike ortaya çıktı.

İspanyol bilim insanlarının yaptığı araştırmada ayçiçek ve balık bağlarının karaciğer iltihabını tetiklediği ortaya çıktı. Araştırmacılar bu yağların her gün tüketilmesinin karaciğerde büyük hasara neden olduğunu ve alkol dışı karaciğer yağlanmasını tetiklediğini keşfetti.

Sessiz katil: Alkol dışı karaciğer yağlanması

Alkol dışı karaciğer yağlanması sessiz katil olarak biliniyor. Ayçiçek yağı kullanımı karaciğer dokusunda kalınlaşma ve yaraya neden olarak sirozu tetikliyor ve siroz kanserle sonuçlanıyor. Balık yağı ise karaciğerin telomer uzunluğunu değiştiriyor. İki yağ da farklı şekilde alkol dışı karaciğer yağlanmasına yol açıyor.

Alkol dışı karaciğer yağlanmasının başlıca belirtileri arasında kilo kaybı, hafif karın ağrısı, halsizlik, zihin bulanıklığı yer alıyor.

En sağlıklısı zeytinyağı

Ayçiçek yağı ve balık yağının zararını ortaya koyan araştırmanın sonucunda, zeytinyağının hayat boyunca karaciğeri koruduğu belirtildi.

 

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