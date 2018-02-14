  • BIST 113.455
  • Altın 164,309
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,6990
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
15.02.2018 07:15

Kar maskeli kişiler pompalı tüfekle dehşet saçtı

»
Kar maskeli kişiler pompalı tüfekle dehşet saçtı
Adana'da iki kişinin bulunduğu hafif ticari araca kar maskeli kişilerce pompalı tüfeklerle ateş açıldı.

Araç içindeki şahıslar şans eseri yara almadan kurtuldu. Dün gece saatlerinde de Serhat Demir (28) isimli gence plakası alınamayan bir araçtan tüfek ve tabancayla ateş açılmış talihsiz genç hayatını kaybetmişti.

Alınan bilgiye göre Hakan Algın, içerisinde arkadaşının da bulunduğu 01 ZU 736 plakalı hafif ticari aracını, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir şans oyunu bayisi önüne park etti. 

Algın ve arkadaşı İsmail Algan'a, araçtan inmeden önce kar maskeli 2 kişi pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Aracın içine yatarak saldırıdan yara almadan kurtulan Algın ve Algan, durumu polise bildirdi. 

Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da dün de cadde üzerinde yürüyen Serhat Demir’e yaklaşan plakası alınamayan bir otomobilin içinden av tüfeği ve tabancayla ateş açılmıştı. Vücuduna isabet eden mermi ve saçmalarla ağır yaralanan Demir, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar da otomobille olay yerinden kaçmıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırılan Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vahşice boynu kesilen köpek yaşama tutundu14 Şubat 2018 Çarşamba 18:36
  • Uyuşturucudan kendinden geçen oğlunu dereye attı14 Şubat 2018 Çarşamba 17:04
  • Adana'da dehşet! Bunu yapan insan olamaz14 Şubat 2018 Çarşamba 16:48
  • Şoför kaçınca her şey ortaya çıktı!14 Şubat 2018 Çarşamba 16:15
  • "Buyurun" demeyen kuruyemişçiyi bacağından bıçakladı!14 Şubat 2018 Çarşamba 15:14
  • Yalova'da Havacılık Kulübü Projesine destek14 Şubat 2018 Çarşamba 14:05
  • Yaşlı kadının ölümüne neden olan uzman çavuş için yakalama kararı14 Şubat 2018 Çarşamba 13:37
  • Engellilere reyon görevlisi eğitimi14 Şubat 2018 Çarşamba 11:29
  • Çukurova Başkanlığı koşusunu Sharpa kazandı14 Şubat 2018 Çarşamba 11:26
  • Mahalleli kadınlar yazarlarla buluşuyor 14 Şubat 2018 Çarşamba 10:52
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti