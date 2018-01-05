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05.01.2018 05:00

Kar fırtınasından dolayı acil durum ilan edildi

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Kar fırtınasından dolayı acil durum ilan edildi
Kar fırtınası ve soğuk hava ABD'nin kuzeydoğusunda etkili olmaya devam ederken New York'ta acil durum ilan edildi.

ABD'nin kuzeydoğusunda etkili olan kar fırtınası ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

New York Valisi Andrew Cuomo, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eyalette acil durum ilan etti.

"Bomba kasırgası" olarak tanımlanan kar fırtınası ve soğuk hava nedeniyle okullar ve devlet daireleri kapatıldı, halka zorunlu olmadıkları sürece dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Şiddetli rüzgar ve kar yağışının etkili olduğu kuzeydoğu kıyısında binlerce kişi elektriksiz kaldı.

3 BİNDEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Sert hava şartlarıdan dolayı 3 binden fazla uçuş iptal edildi ve rötarlar yaşandı. New York'ta JFK Havalimanı'nda ise uçuşlar durduruldu.

Ülkeyi etkisi altına alan dondurucu soğuklar nedeniyle son bir haftada 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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