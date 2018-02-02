'Kapanma partisi' de özel yaşammış!

Yarkadaş: "TBMM Başkanı Kahraman, okullardaki şeriat özentisi, gerici uygulamaları koruma kalkanına aldı. Kahraman, 'kapanma partisi' adı verilen törene ilişkin sorularımı da geri yolladı."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Şanlıurfa'daki bir okulda düzenlenen 'kapanma partisi'ne ilişkin sorularının da TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından geri gönderildiğini açıkladı. Yarkadaş, "Meclis Başkanı Kahraman, laiklik karşıtı uygulamaların meclisteki hamisi misyonunu üstlendi" diye konuştu.

Şanlıurfa'ya bağlı Bozova'nın Hacılar Ortaokulu'nda düzenlenen "kapanma partisi'' adlı etkinliği ortaya çıkaran CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın Bakan İsmet Yılmaz'a yönelttiği altı maddelik soru önergesi geri gönderildi.

YİNE 'ÖZEL YAŞAM' GEREKÇESİ

Ortaokul öğrencilerini tesettüre sokan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni G.İ.'nin yönetmelik dışı uygulamasına ilişkin sorularını Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a yönelten Yarkadaş, TBMM Başkanı Kahraman'ın engeliyle karşılaştı. Yarkadaş'ın verdiği bilgiye göre, TBMM Başkanı Kahraman, "Okuldaki uygulama özel yaşama ilişkindir, bunlara ilişkin soru soramazsınız" diyerek önergeyi geri gönderdi.

''LAİKLİK KAVRAMINI GÖRÜNCE...''

İsmail Kahraman'ın tavrına tepki gösteren Yarkadaş, "Meclis Başkanlığı koltuğunda oturan kişi, içinde 'laiklik' kavramı geçen her soruyu geri göndermeyi alışkanlık haline getirdi. Soruları okuyup okumadığından bile şüpheliyim" dedi.

Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şanlıurfa'da yaşanan skandalı medyaya ve TBMM'ye taşıdıktan hemen sonra, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a çeşitli sorular yönelttim. Skandalın ortaya çıktığı gün, okulun ismi ve yeri belli değildi. İki gün sonra ise hem okulun, hem de skandala imza atan öğretmenin ismi belli oldu. Biz o günkü önergemizde, konuya ilişkin sorular yöneltmiştik. Kahraman bunları sormamızı iç tüzüğe aykırı bulmuş ve geri göndermiş. Oysa ki; soru önergemizden iki gün sonra, soruşturma açıldı. Öğretmenin ve okulun ismi de ortaya çıktı. Meclis Başkanı Kahraman, bu gerçeğe rağmen, hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor ve sorularımızı geri yolluyor."

'İSTİFA EDECEK MİSİNİZ?' SORUSUNU DA BEĞENMEDİ

Meclis Başkanı Kahraman'ın okuldaki uygulamaya ilişkin açılan soruşturmadan bi haber olduğunu da belirten Yarkadaş, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Meclis Başkanı, MEB'in laikliğin yok edilmesine ilişkin tavrını sorgulamamızdan rahatsız oluyor. Okullarda her geçen gün artan şeriat propagandasını sorgulamamızı engellemeye çalışıyor. Bakana 'Bu uygulamalar karşısında neden sessiz kalıyorsunuz?' diye soruyorum, o soruyu da geri gönderiyor. Muhalefet milletvekili olarak bakana 'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' sorusunu yöneltiyorum, o sorunun da üstü çiziliyor. Altı soruluk önergemde, dört soru 'iç tüzüğe aykırı' bulunuyor Kahraman tarafından..."

"KAHRAMAN MECLİSİ TIKIYOR"

CHP'li Yarkadaş, Kahraman'ın muhalefetin denetim görevini yerine getirmesini engellemek için görevini kötüye kullandığını ve 'tıkaç' haline geldiğini de belirttti. Yarkadaş, şöyle konuştu:

"MEB İsmet Yılmaz'a 'Bu konuyu da geçiştirecek misiniz? Soru önergelerine neden cevap vermiyorsunuz? Size şu ana kadar kaç soru önergesi geldi?' diye sordum aynı önergede... İsmail Kahraman bu sorumu da 'Bunlar özel yaşama ilişkindir. İç tüzüğün 96 ve 97. maddesine göre bunlar özel yaşama ilişkin sorulardır' gerekçesini gösteriyor."

"ŞERİATA KORUMA KALKANI"

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş "Kahraman bu tavrıyla bilinçli bir tutum sergiliyor. Soruları geri göndererek, muhalefetin denetim görevini yerine getirmesini engelliyor. Ayrıca, gerici ve şeriatçı uygulamaların hamisi rolünü üstleniyor ve ettiği yemine bağlı kalmıyor" dedi.

Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okullarda küçücük çocuklara 'kapanma partisi' düzenlemek, özel yaşama ait olamaz! Biz bu dayatmacı anlayışı teşhir ettik ve AKP'nin baskıcı ve karanlık yüzünü gösterdik. Kahraman, bu tavrımızdan rahatsız oldu. Bir hafta önce de 'Şeriat Andı'na ilişkin sorularımı geri yollayarak aynı hamiliği sürdürdüğünü göstermişti. Kahraman, nerede gerici ve şeriatçı uygulama varsa, onu savunuyor. Öyle ki; MEB soruşturma açmış olmasına rağmen, onu bile görmezden geliyor. Şanlıurfa'daki 'kapanma partisi'ni MEB bile savunamıyor. İsmail Kahraman ise MEB'i bile geride bırakıyor ve sorularımızı engelliyor."

"LAİKLİKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

TBMM Başkanı Kahraman'ın meclisi çalıştırmamak için çaba gösterdiğini de belirten Yarkadaş, tepkisini şöyle ifade etti:

"Kahraman'a göre kamusal alanda küçücük çocuklara zorla türban taktırmak da Bakan İsmet Yılmaz'a bunları sormak da 'özel yaşam'mış... Kahraman, Meclis Başkanı değil, Meclisi Çalıştırmama Başkanı ünvanını almalıdır. Bu tavrıyla, başkanı olduğu meclisi tasfiye etmenin aparatlarından biri haline gelmiştir. Kahraman ne yaparsa yapsın, hem laikliği savunacak, hem de iktidarı denetleme görevimizi yerine getireceğiz. Ve en önemlisi, çocuklarımızı Kahraman'ın karanlık zihniyetine teslim etmeyeceğiz."

ŞANLIURFA'DA NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'ya bağlı Bozova Hacılar Ortaokulu'nda Din Bilgisi Öğretmeni G.İ tarafından 'kapanma partisi' düzenlendi. Kalp şeklinde 'Hamdolsun kapandım', 'İnşallah size de nasip olur', 'Rabbimin emri diye yaptım', 'Kapandım mutluyum', 'Şükür ki kapandım’, 'Tesettürle mutluyuz', 'Haydi sen de kapan' yazılı dövizleri taşıyarak poz veren öğrencilerin fotoğrafları sosyal medyaya yansıdı. CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, konuyu TBMM'ye taşıyınca, MEB 'kapanma partisi' hakkında soruşturma açtı.



