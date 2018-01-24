Kanserojenlerin etkisini azaltan A vitamini Yeşil ve sarı renkli, sebze ve meyvelerde, A vitamininin ön maddeleri olan “karotenoidler” bulunur. Bunlar güçlü antioksidan özelliği taşır ve vücutta A vitaminine dönüşür. Karaciğer, süt yağı, yumurta sarısı gibi besinler, A vitamininin içeriğinde bulunan karotenoidler bakımından zengindir. Bu özellikleri ile kanserojen maddelerin etkisini azaltarak, kansere karşı koruyuculuk sağlar.

Kalp hastalıklarıyla birlikte dünyada en çok ölüme neden olan hastalıklarından başında kanser geliyor. Doç. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci kanserle savaşan 5 vitamini ve hangi vitaminin hangi besinlerde bulunduğunu anlattı.