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20.01.2018 02:35

Kanser teşhisi yolunda devrime az kaldı

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Kanser teşhisi yolunda devrime az kaldı
Tıp dünyası, en büyük hedeflerinden birine yaklaştı: Herkese uygulanabilecek kan testiyle kanser teşhisi

ABD'de bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki bir ekip, kanserin en yaygın 8 formunu tespit eden bir yöntem geliştirdi. Hedefleri yıllık bir testle kanseri erken evrede teşhis etmek ve hayat kurtarmak.

DNA VE PROTEİN İZİNDEN

Science dergisinde yayımlanan araştırmayla ilgili BBC de bir haber yayımladı. Buna göre tümörler, mutasyona uğramış DNA'larının ve proteinlerinin küçük izlerini kan akışına salıyor. 'Kanser Arama' (The Cancer Seek) testi, genellikle kanserlerde ortaya çıkan 16 gendeki mutasyonlara ve 8 farklı protein salımına bakıyor.

YÜZDE 70 ORANINDA YAKALADI

Yumurtalık, karaciğer, mide, pankreas, yutak, kolon, akciğer ve meme kanseri olan, daha diğer dokulara hastalıkları sıçramamış 1005 hastada bu test denendi. Test genel olarak kanser vakalarının yüzde 70'ini tespit etti. İngiliz uzmanlar, bu durumun 'muazzam boyutta heyecan verici' olduğunu belirtti.

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Cristian Tomasetti, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Erken teşhisin bu alanı hayati önemde ve sonuçlar çok heyecan verici. Kanserin ölümlülüğü üzerinde inanılmaz bir etkisi olabilir" dedi.

BAZI KANSERLERİN ERKEN TEŞHİSİ İÇİN TARAMA PROGRAMI YOK

Kanser ne kadar erken bulunursa tedavi etmesi o kadar kolay oluyor. Araştırılan 8 kanser formundan 5'inin erken teşhis için tarama programı yok. Pankreas kanserinin çok az semptomu olduğu için geç teşhis ediliyor ve 5 hastadan 4'ü teşhisin konulduğu yıl hayatını kaybediyor.

Dr. Cristian Tomasetti, ''Tümörleri hala ameliyetla alınabilecek evredeyken bulmak, gece ile gündüz arasındaki gibi bir fark yaratabilir'' dedi.

Test şimdi kanser teşhisi konmamış kişilerde uygulanıyor. İşe yararlığının asıl bu insanlar üzerinde sınanacağı belirtiliyor.

Kan testi hem meme kanserine yönelik mamografi, bağırsak kanserine yönelik kolonoskopiden bağımsız teşhis koymaya yarayacak hem de bu taramaları tamamlayan bir işlem olacak. En önemli özelliği hem mutasyona uğmış DNA'ları hem de proteinleri yakalaması. Analiz edilen DNA ve proteinlerin sayısının artması da daha geniş bir yelpazede kanser türünün tespit edilmesini sağlayacak.

'ARTIK O TEKNOLOJİYE SAHİBİZ'

Londra'daki Kanser Araştırma Enstitüsü'nün Evrim ve Kanser Merkezi'nde ekip lideri, 'Royal Marsden NHS Foundation Trust' kurumunun danışman onkologu olan Dr. Gert Attard, Ortaçağ'daki Kutsal Kase gibi kendileri için de bu testin çok önemli olduğunu, açıklanan araştırmadan inanılmaz heyecan duyduklarını belirtti.

Kan testinin kanser teşhisinde kullanılmasını sağlayacak teknolojiye artık sahip olduklarını vurgulayan Attard, ama kanser teşhisi konulduktan sonra ne yapılacağına dair hala belirsizlik olduğuna dikkat çekti. Bazı vakalarda tedavi, kısa sürede hayatı tehdit etmeyecek bir kanser türüyle yaşamaktan daha kötü sonuçlar verebiliyor.(sputnik)

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