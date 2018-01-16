Kanal İstanbul'la ilgili FETÖ iddiası Meclis gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım'a Kanal İstanbul Projesi yapılacak alan için arazilerin FETÖ bağlantılı kişilerce satın alındığı iddialarını sordu.

Tanrıkulu'nun yanıt aradığı soruları şöyle;

Kanal İstanbul Projesi için 325 bin dönüm alan üzerine kurulacak iki şehir ile havaalanı aksında çalışmalar olduğu bilinmektedir. Bu güzergahın ve güzergahta yapılacak yeni yerleşim yerlerinin kamulaştırılması ve sonrasında bu arazilerin bazı iş adamları tarafından ve FETÖ bağlantılı kişilerce parça parça satın alındığı yönünde iddialar mevcuttur.

Bu bağlamda;

1.Kanal İstanbul Projesi için 325 bin dönüm alan üzerine kurulacak iki şehir ile havaalanı güzergahında yapılacak yeni yerleşim yerlerinin kamulaştırılması ve sonrasında bu arazilerin bazı iş adamları tarafından ve FETÖ bağlantılı kişilerce parça parça satın alındığı iddiaları doğru mudur?

2.İddilar doğru ise, bu kişiler kimlerdir?

3.Kamulaştırma işlemleri hangi belediyelerde yapılmıştır? Kamulaştırma yapıldıysa, bölge belediyelerinin planlarına işlenmiş midir?

4.3. Havaalanı Projesinde kalan hangi köylere kamulaştırma yazısı gönderilmiştir?

5.Kanal İstanbul Projesi kapsamında o bölgede bulunan ve boşaltılması istenen maden şirketleri hangileridir?

6.Kanal İstanbul’un geçeceği güzergahlar nerelerdir? Bu güzergahlarda imar planları hazırlanmış mıdır?

7.Kanal İstanbul güzergahında hazineye ait olan araziler var mıdır? Varsa, istimlak bedelleri nedir?

8.Kanal İstanbul güzergahında bulunan köylerdeki arsaların metrekare fiyatları ne kadar olarak belirlenmiştir?