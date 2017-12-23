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24.12.2017 01:25

Kanada'dan iltica kararı: Kimler başvurabiliyor?

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Kanada'dan iltica kararı: Kimler başvurabiliyor?
Kanada Göç ve Mülteci Kurulu’ndan (IRCC) yapılan açıklamaya göre, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu sekiz ülkenin vatandaşları tarafından, bir mahkeme emrine gerek duymadan, hızlandırılmış sığınma başvurusu yapılabilecek.

Sığınmacı Koruma Birimi (RPD) tarafından gerçekleştirilecek olan hızlandırılmış sığınma işlemleri, sığınmacıların ihtiyaçlarını hızlı ve adil bir şekilde çözümlendirmeyi amaçlıyor.

Hızlandırılmış sığınma işlemlerinde güvenlik değerlendirmeleri en önemli aşamayı oluşturuyor. Başvuruda bulunan sığınmacıların güvenlik incelemeleri Kanada Sınır Hizmetleri Servisi’nin (CBSA) Kanada İstihbarat Servisi ile işbirliği ile gerçekleştirilecek. Güvenlik incelemeleri için onay almayan sığınmacılar ise hızlandırılmış hizmetlerden yararlanamayacak.

Bununla birlikte Kanada İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen temsilciler başvuruda bulunan sığınmacıları gerek duyulması halinde sorguya çekebilecekler. Temsilci tarafından sorgulanmak istenen sığınmacıların işlemleri hızlandırılmış başvuru olarak kabul edilmeyecek.
Açıklamada, adayların güvenlik incelemelerinden geçmeleri ve temsilci tarafından sorguya alınmamaları durumunda dahi seçilmiş ülkelerden başvuruda bulunan tüm sığınmacıların hızlandırılmış başvuru hakkı alamayacağı da duyuruldu.
Hızlandırılmış sığınmacı başvurusunda bulunabilmek için sadece seçilen ülkelerin vatandaşı olmak yetmeyeceği ve başvuruların kabul edilmesi için,

- O ülkeden gelen sığınmacıların kabul edilme oranı,

- O ülkeden gelen sığınma taleplerinin genel olarak karmaşık konular içermemesi,

- RPD’nin o ülke ile ilgili dosyalarının hacmi, gibi faktörlerin de etmen olacağına açıklamada yer verildi.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren hızlandırılmış sığınmacı başvurusuna hak kazanan ülkeler ise, Afganistan, Burundi, Mısır, Eritre, Suriye, Irak, Türkiye ve Yemen olarak açıklandı.
Yapılan açıklamada, RPD’nin hızlandırılmış başvuruları sadece Kanada’dan kabul edeceği, sığınmacı adaylarının kendi ülkelerinden gerçekleştireceği başvuruların RPD’nin kontrolünde olmayacağının altı çizildi.

Kanada’da olan sığınmacı adaylarının ise, CBSA ofislerine, ya da içişleri bakanlığında görevli olan IRCC ya da CBSA memurlarına başvurarak sığınmacı adayı olabilecekleri duyuruldu. (DHA)

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