'Kan ve Gül'ün yaratıcısı İskender Doğan CKM Sahnesi'ndeydi

Kadıköy Belediyesi Müzik Gönüllüleri ev sahipliğinde, efsane sanatçı İskender Doğan’ın konuk olduğu Nesibe Müsevitoğlu’nun yapım ve yönetimindeki “Anılarla Müzik” programının 83.'sü 21 Ocak 2018’de CKM’de gerçekleştirildi.

İskender Doğan’ın kısa özgeçmişini anlatan bir sunumu, snatçıyı Türk halkına sevdiren “Kan ve Gül” şarkısı eşliğinde sunuldu. Ardından “You are my destiny”, Hepimizin aslında bir yolcu olduğumuzu ancak bu bedenlerin bile bize ait olmadığını, kendinden dışarıya geçen bir yolculuk içinde olduğumuzu ifade eden ve oğlunun eserini “Yolcuyuz” şarkısının ardından, Kayahan’ın “Mavilim”, Toto Cotugno ile yüreklerimizde yer eden, “ L’italiano ( I asciatemi cantere) ile devam eden İskender Doğan soru-cevap şeklinde yer yer programına devam etti. Sn. Müsevitoğlu’nun sorularını da yanıtlayan Doğan, hatıralar içerisinden birçok güzel anektodu paylaşan Doğan, izleyicileri muzip, kendi ile barışık hali ile de güldürürken düşündürdü ve bir kez daha hayranlarını büyüledi.

Konuşmasının başında ifade etmiş olduğu gibi “aslında çoğu kimse bilmez burada açıklıyorum ben Gazi Eğitim mezunuyum. Uzun yıllar öğretmenlikte yaptım. Bizim buralara nasıl gelip, bizlere ne öğretildiğini anlatacağım. Şu an da bizi bir araya getiren, gözlerinize bakabilmemi sağlayan başta Kadıköy Belediyesini teşekkürlerimi sunuyorum. Siz de şanslı olduğunuzu bilin. Hakikaten burası kurtarılmış bölge. Bugün bir aydını halkla buluşturan yerler yok gibi. Ama biz Mustafa Kemal’in çizgisinde yolumuza devam edeceğiz.” Soruların birinde TRT de yaşanan sansürleme olaylarında bir anınız var mı? Dendiğinde “ Olmaz mı? Ben bir şeylere söz söyleyebilen bir bilince sahiptim ondan korkuyorlardı sanırım bir şey de bulamadılar, çenesi yamuk diye haber yaptılar. Çenemin fotoğrafını çerçeveye alıp haber yapmışlardı.” Eurovision macerasından, İzmir İnciraltı’nda Dario Moreno ile anısından, Tanju Okan’a, Berkant’ın veda konserinden Müzeyyen Senar’lı anılardan. Turne eğlencelerine ve hatta fıkralara kadar izleyicilere muhteşem bir gece yaşattı.



Gecenin sürprizi olarak, Kadıköy Belediyesi bünyesinde çalıştırmakta olduğu korosunu sahneye alan İskender Doğan ve koristleri iki eserini birlikte seslendirip, finali herkes ile birlikte yeniden “Kan ve Gül” şarkısı ile yaptılar.

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Nesibe Müsevitoğlu’nun teşekkür çiçeğinin ardından, Efsane şarkıcı İskender Doğan sahneden izleyicinin büyük bir coşku ve sevgisi ile geceyi tamamladı.