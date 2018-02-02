  • BIST 119.214
  • Altın 162,377
  • Dolar 3,7429
  • Euro 4,6828
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -1 °C
02.02.2018 11:10

'Kan ve Gül'ün yaratıcısı İskender Doğan CKM Sahnesi'ndeydi

»
'Kan ve Gül'ün yaratıcısı İskender Doğan CKM Sahnesi'ndeydi
Kadıköy Belediyesi Müzik Gönüllüleri ev sahipliğinde, efsane sanatçı İskender Doğan’ın konuk olduğu Nesibe Müsevitoğlu’nun  yapım ve yönetimindeki “Anılarla Müzik” programının 83.'sü  21 Ocak 2018’de CKM’de gerçekleştirildi.

İskender Doğan’ın kısa özgeçmişini anlatan bir sunumu, snatçıyı  Türk halkına sevdiren “Kan ve Gül” şarkısı eşliğinde sunuldu. Ardından “You are my destiny”, Hepimizin aslında bir yolcu olduğumuzu ancak bu bedenlerin bile bize ait olmadığını, kendinden dışarıya geçen bir yolculuk içinde olduğumuzu ifade eden ve oğlunun eserini “Yolcuyuz” şarkısının ardından, Kayahan’ın “Mavilim”, Toto Cotugno ile yüreklerimizde yer  eden, “ L’italiano ( I asciatemi cantere) ile devam eden İskender Doğan soru-cevap şeklinde yer yer programına devam etti. Sn. Müsevitoğlu’nun sorularını da yanıtlayan Doğan, hatıralar içerisinden birçok güzel anektodu paylaşan Doğan, izleyicileri muzip, kendi ile barışık hali ile de güldürürken düşündürdü ve bir kez daha hayranlarını büyüledi. 
Konuşmasının başında ifade etmiş olduğu gibi “aslında çoğu kimse bilmez burada açıklıyorum ben Gazi Eğitim mezunuyum. Uzun yıllar öğretmenlikte yaptım. Bizim buralara nasıl gelip, bizlere ne öğretildiğini anlatacağım. Şu an da bizi bir araya getiren, gözlerinize bakabilmemi sağlayan başta Kadıköy Belediyesini teşekkürlerimi sunuyorum. Siz de şanslı olduğunuzu bilin. Hakikaten burası kurtarılmış bölge. Bugün bir aydını halkla buluşturan yerler yok gibi. Ama biz Mustafa Kemal’in çizgisinde yolumuza devam edeceğiz.” Soruların birinde TRT de yaşanan sansürleme olaylarında bir anınız var mı? Dendiğinde “ Olmaz mı? Ben bir şeylere söz söyleyebilen bir bilince sahiptim ondan korkuyorlardı sanırım bir şey de bulamadılar, çenesi yamuk diye haber yaptılar. Çenemin fotoğrafını çerçeveye alıp haber yapmışlardı.” Eurovision macerasından,  İzmir İnciraltı’nda Dario Moreno ile anısından, Tanju Okan’a, Berkant’ın veda konserinden Müzeyyen Senar’lı anılardan. Turne eğlencelerine ve hatta fıkralara kadar izleyicilere muhteşem bir gece yaşattı.
 

Gecenin sürprizi olarak, Kadıköy Belediyesi bünyesinde çalıştırmakta olduğu korosunu sahneye alan İskender Doğan ve koristleri  iki eserini birlikte seslendirip, finali herkes ile birlikte yeniden “Kan ve Gül” şarkısı ile yaptılar.
Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Nesibe Müsevitoğlu’nun teşekkür çiçeğinin ardından, Efsane şarkıcı İskender Doğan sahneden izleyicinin büyük bir coşku ve sevgisi ile geceyi tamamladı.
 

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taksim'deki metruk binada dövüş köpekleri bulundu01 Şubat 2018 Perşembe 20:00
  • İstanbul'da her 10 kişiden 1'i su veya gaz faturasını ödeyemedi01 Şubat 2018 Perşembe 19:37
  • Kanal İstanbul'un açıklanması ilçelerdeki konut fiyatını nasıl etkiledi?01 Şubat 2018 Perşembe 14:56
  • Hem hobi hem kazanç01 Şubat 2018 Perşembe 13:28
  • Sarıyer yanlış planların kurbanı01 Şubat 2018 Perşembe 11:12
  • İstanbul’da 580 bin evin suyu, 493 bin evin gazı kesildi!01 Şubat 2018 Perşembe 10:27
  • Mahalle mahalle afet bilinci01 Şubat 2018 Perşembe 10:03
  • Büyükçekmeceli çocuklar parklara akın etti01 Şubat 2018 Perşembe 09:51
  • İlk kez kan verecekler dikkat01 Şubat 2018 Perşembe 08:13
  • Boğaz'dan geçemedi! Geri döndü31 Ocak 2018 Çarşamba 20:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti