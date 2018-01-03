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03.01.2018 03:35

Kampüsteki uçurumdan düşen üniversite öğrencisi yaralandı

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Kampüsteki uçurumdan düşen üniversite öğrencisi yaralandı
Uçurumdan düşen üniversite öğrencisi, yaralandıAdana'da, dolaşırken dengesini kaybedip uçuruma düşen üniversite öğrencisi Furkan Yavuz (19), yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesindeki Çukurova ÜniversitesiBalcalı Kampüsü'nde meydana geldi. Makine mühendisliği binasının yakınındaki ağaçlık alanda dolaşan üniversite öğrencisi Furkan Yavuz, karanlıkta dengesini kaybedip, uçurumdan düştü. Çalılıklara takılan Yavuz, telefon ile yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve, polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, bir süre Yavuz'un düştüğü yeri tespit etmeye çalıştı. Çalılıkların arasındaki cep telefonu ışığını fark eden itfaiye erleri ve sağlık ekibi, halat yardımıyla gence ulaştı. Sedyeye konup, halatla sabitlenen Yavuz, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yukarı çıkarıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Furkan Yavuz, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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