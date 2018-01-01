Kaliforniya'da marijuana artık serbest

ABD'de bir eyalette daha marijuana kullanımı serbest bırakıldı. Peki Kaliforniya'da yeni yılla birlikte yürürlüğe giren yasa neye izin veriyor?

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, 1 Ocak 2018 itibarıyla eğlence amaçlı marijuana kullanımı yasal hale geldi. Yeni yılla birlikte yürürlüğe giren yasa uyarınca, 21 yaşın üzerindeki yetişkinlerin üzerlerinde 1 onsa (28 gram) marijuana taşıması ve evlerinde en fazla altı tane olmak üzere marijuana bitkisi yetiştirmesi yasal sayılacak.

Söz konusu yasa tasarısı, 14 ay önce düzenlenen başkanlık seçimleri sırasında sandığa gittikleri sırada halka sorulmuş, referandumdan ‘evet’sonucu çıkmıştı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle Kaliforniya, ABD’de eğlence amaçlı marijuana kullanımına izin verilen en büyük eyalet haline geldi.

Yasaya karşı çıkanlar ise uyuşturucu etkisi altında araba kullananların sayısının artacağını ve gençlerin marijuana kullanımına teşvik edilebileceğini savunuyor.