Kaliforniya'da çamur selleri en az 15 can aldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı çamur kaymalarında en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Santa Barbara Bölgesi İtfaiyesinde yetkili Dave Zaniboni, eyaletin güneyinde aralık ayında meydana gelen yangınların bitki örtüsünü yok ettiğini, bu nedenle şiddetli yağışların bölgede çamur seline neden olduğunu belirtti.

​Ölü sayısı 15'e ulaşırken, 25 kişinin yaralı olduğu, 50'nin üzerinde kişinin ise mahsur kaldıkları yerlerden helikopterle kurtarılmayı beklediği öğrenildi.

Montecito semtinde oluşan sellerde birçok kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini paylaşan Zaniboni, yolların kapandığını, birçok evin çamur seli altında kaldığını ifade etti.

Arama kurtarma çalışmalarının helikopterlerle yapıldığını vurgulayan Zaniboni, kurtarılan bazı kişilerin tamamen çamura gömülmüş olduğunu dile getirdi.

Eyaletteki fırtına öncesi, aralık ayındaki yangından etkilenen Los Angeles bölgesinde 700 evin tahliye edilmesi zorunlu kılınmıştı.