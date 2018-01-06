"Kalamış Parkı'nı yok etmek kente ihanettir"

Yarkadaş: "AKP iktidarı, gözünü şimdi de şarkılara konu olan Kalamış Sahili'ne dikti. Kalamış'ı anılarımızdan silmeyin."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "AKP iktidarı, Kadıköylülerin şarkılara konu olan Kalamış Sahili'ni ve parkını da yok etmek istiyor. Bunun adı kente ihanet etmektir" tepkisini gösterdi.

Kadıköy Kent Konseyi, Kalamış Sahili'nde "Kent ve Yaşam Şenliği" düzenledi. Şenliğe CHP PM Üyesi Kadir Öğüt, Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, CHP İstanbul Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da katıldı.

"KALAMIŞ'I DA YOK EDECEKLER"

Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer'in ev sahipliğnde düzenlenen şenlikte gazetecilere açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Kalamış Marinası genişletilmek ve halkın nefes aldığı bu alan da marinaya dönüştürülmek isteniyor. Bu bir katliamdır" dedi.

Şarkılara konu olan Kalamış'ın doğal yapısının bozulmasının, kentlilerin belleğini silmekle eşdeğer olduğunu da belirten Yarkadaş, "Bu kötülüğü Kadıköylülere yapmayın" çağrısında bulundu.

"HALK BURADA NEFES ALIYOR"

Kıyıların betona dönüştürülmesiyle birlikte, halkın yürüyebileceği, bir araya gelip nefes alabileceği tek bir alanın bile kalmayacağını belirten Yarkadaş şöyle konuştu:

"Kalamış Sahili Türkiye'nin en ünlü alanlarından biri... Münir Nurettin'in o eşsiz şarkısıyla anılan bir bölge... Dolayısıyla kent belleğinde önemli bir yer tutuyor. Şimdi burası da yok edilmek ve buraya beton binalar dikilmek isteniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AKP'li Büyükşehir Belediyesi bu girişimden derhal vazgeçmelidir. Kalamış Sahili, beton bir mezarlığa dönüştürülmemelidir."

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"KENTE İHANETTİR"

Kadıköy'e ilişkin değişikliklerin masa başında planlanmasının doğru olmadığını da belirten Yarkadaş, "Burayı sadece Kadıköylüler değil, İstanbul'da yaşayan herkes kullanıyor. Halk bu parka gelerek denizi izliyor, yürüyor ve nefes alıyor. Halkın kullandığı bu sahili marinaya dönüştürmek, kente ihanettir" dedi.

Etkinliğe katılanlar, çeşitli müzik gruplarının verdiği konserin ardından, kıyıların imara açılmasını protesto etmek amacıyla imza kampanyası da başlattı. Kampanyaya CHP'li Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Kadir Öğüt, Ali Narin ve Aykurt Nuhoğlu da katıldı.

Öte yandan Kent Konseyi adına yapılan açıklamada, Kadıköy Sahili'ne yapılmak istenen cami projesinin iptal edilmesi de istendi. Konsey, sahildeki atık tesisinin "İleri Biyolojik Atık Tesisi''ne dönüştürülmesini de talep etti.