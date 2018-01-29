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29.01.2018 20:50

Kahvesine 'Yancı Hakları Beyannamesi' astı

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Kahvesine 'Yancı Hakları Beyannamesi' astı
Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Palamutbükü köyünde kahve işleten 51 yaşındaki Mehmet Kalafat, 'yancı haklarını' korumak için kampanya başlattı.

Palamutbükü sahilinde 5 yıldır kahve işletmeciliği yapan Kalfat, 'Yancı Hakları Evrensel Beyannamesi' adını verdiği manifestoyu iş yerinin duvarına asarak, 'yancı'ların haklarını korumaya aldı. "Yancı kahvehanenin temel taşıdır, vazgeçilemez" diye başlayan beyannamede, 8 madde yer aldı.

Beyannamede, 'yancı'nın masaya gelen yiyecek ve içeceklerden dilediği gibi faydalanabilmesi güvence altına alınırken, kendisine içecek ikram edilmesini beklemeden, içeceğini isteyebileceği belirtiliyor.

Beyannamenin 5. maddesi ise 'yancı'ya yapacağı yorumlarla 'oyunu karıştırma' yetkisi veriyor. Buna rağmen hiçbir oyuncunun 'yancı'ya darılma veya kızma hakkı bulunmuyor. 'Yancı'nın, birinin yerine oyuna oturabileceğinin de yer aldığı beyannamede, 8 maddenin değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği ifade ediliyor.

Kahvenin duvarına astığı 'Yancı Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kısa sürede benimsendiğini söyleyen Kalafat, "Kahvehane demek, yancı demektir. Bir kahvehaneyi yancısız düşünemiyorum. Yancı olmadan oyunların tadı çıkmaz. Bu nedenle yancının haklarının korunması gerekiyor. Yancı, oyuna heyecan katıyor. Yiyip, içerek, kahve ekonomisine de katkı sağlıyor" dedi.

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