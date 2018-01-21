Kaftancıoğlu'na Sultanbeyli'de sevgi seli

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Sultanbeyli'de coşkuyla karşılandı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sultanbeyli İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği Katledilen Aydınlar ve Demokrasi Paneli’ne katıldı.

Kaftancıoğlu, Sultanbeyli’de coşkulu bir kabalık tarafından “İstanbul’un umudu Kaftancıoğlu” sloganlarıyla karşılandı. Bazı medya kuruluşları tarafından kendisine yönelik yapılan saldırılarla ilgili konuşan Kaftancıoğlu, “Vereceğimiz bir canımız var, kimseden korkumuz yok. Memleketimizin iyiliği için halkımızın menfaatleri için çocuklarımızın geleceği için doğru bildiğimiz yoldan bir adım geri dönmeyeceğiz” dedi.

CHP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği Katledilen Aydınlar ve Demokrasi Paneli’ne CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Kaftancıoğlu'nu dinlemeye gelenlerin birçoğu yoğun kabalıktan dolayı ilçe binasına sığmadı. Coşkulu bir kalabalık arasından partisinin Sultanbeyli ilçe binasına giriş yapan Kaftancıoğlu, yaptığı konuşmada CHP’yi İstanbul’da iktidar yapacak güce sahip olduklarını vurguladı. Kaftancıoğlu, kendisine ve partisine yönelik iktidar tarafından yapılan saldırılara da yanıt verdi: “Bugünkü korkularının sebebi, İstanbul’dan geldiler İstanbul’dan gidecekler. Bugün bizden korkuyorlar çünkü biz haklıyız ve yan yana omuz omuzayız. Bizlerin haklı ve güçlü milyonlar olduğumuzu gördükleri için bizi bölmek, ayrıştırmak için saldırıyorlar. Siz hiç korkmayın, çünkü onlar bizden çok korkuyorlar. Zalimler her zaman korkaktır ve korktukça zulümlerini de daha çok arttırırlar. Diktatörlerin gideceğinin en büyük göstergesi zulümlerin artmasıdır.

Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar güneş balçıkla sıvanmıyor. Söylediğimiz gerçeklerle ne kadar haklı bir yerde olduğumuzu, tüm Türkiye’den farklı siyasi görüşlerdeki insanlardan gelen desteklerden de anlamak mümkün. Şimdi sıra söylediğimiz gerçekleri gönülden gönüle yaymak. Yandaş medyamız yok, sokaklarda tonlarca kağıt dağıtacak gücümüz de yok. Biz gerçekleri mış gibi yapmadan ev ev sokak sokak anlattığımızda onlar ne yaparsa yapsın biz kazanacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saraydan alıp yeniden halka vereceğiz.”

Türkiye tarihinde Ocak ayında birçok aydının katledildiğini söyleyen Kaftancıoğlu, aydınları anmak kadar onların eserlerini okuyup okutmanın çok kıymetli olduğunu da söyledi. Kaftancıoğlu, “Tek dertleri vatanı milleti olan şu insanlar kimileri dövülerek, kimi silahlarla, kimileri yakılarak katledildi. Bu aylarda faili meçhul cinayetlere kurban giden birçok aydınımız var. Ben bununla ilgili yazdığım bir yazıda katiller puslu havayı sever demiştim. Metin Göktepe, Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Hrant Dink Ocak ayında öldürüldü, Abdi İpekçi Şubat ayında öldürüldü. Ne çok katledilen aydınımız var bu aylarda.



Bizler bu insanların neden öldürüldüklerine dair Uğur Mumcu’nun dediği gibi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olursak partili sorumluluğumuza yakışmaz. Onların gelecek kuşaklara aktarılması noktasında hepimize sorumluluklar düşüyor. Bu aydınlarımızı unutmamanın yolu onların yaşamları, yaptıkları ve daha da önemlisi eserlerini okumak, okutmak gerekiyor. Uğur Mumcu’nun eserlerini okumayan birinin yüz tane Uğur Mumcu anmasına katılsa Mumcu’yu anlaması mümkün değil. Yaptığımız bu etkinliklerin onları daha iyi anlamak için bir kapı araladığını düşünüyorum.”