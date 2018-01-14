Kaftancıoğlu'na karşı yapılan karalama kampanyasına büyük tepki

Dün CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden terör propagandası yaptığı iddiası ile soruşturma açıldı.

Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Bir doktor ve bir anneyim. Bütün yaşamımı insan hakları mücadelesine adamış biri olarak daima terörü ve terör örgütlerini lanetledim! Tüm amacım ve çalışmalarım Türkiye Cumhuriyeti devletini yüceltmek olup saraya dair eleştirilerim de bu sorumlulukladır." dedi.

Canan Kaftancıoğlu hakkında sosyal medyada destek mesajları atılıyor. Twitter'da #CananKaftancıoğluYalnızDeğildir hashtagiyle CHP'li Kaftancıoğlu'na destek mesajları atılırken, karalama kampanyasını başlatanlara karşı tepki yağıyor.

İşte o mesajlardan bazıları:

CHP İl Başkanı seçilir seçilmez hemen harekete geçtiler. Hakkında soruşturma açtılar. Çünkü AKP en çok kadınlardan, devrimci kadınlardan korkuyor.#CananKaftancıoğluYalnızDeğildir — Alper Taş (@alper_tas) 14 Ocak 2018

Yeni il başkanımız @ccanannnn şimdiden hükümetin ve besleme trollerin hedefi oldu. İstanbul'u rant çetesinden kurtaracak lidere saldırmaları çok normal.#CananKaftancıoğluYalnızDeğildir — Ali Haydar Hakverdi (@ahhakverdi) 14 Ocak 2018

Bileğinin hakkıyla seçim kazanan #CananKaftancıoğluYalnızDeğildir Kimse dokunamayacak haklılığına... pic.twitter.com/xD487OaucC — Gülsüm Kav (@GulsumKav) 14 Ocak 2018

İstediğiniz kadar konuşun. #CananKaftancıoğluYalnızDeğildir — Fatma Köse (@fatmakose44) 14 Ocak 2018

Biz kendi fikirlerimiz için birbirimizle hem de kıyasıya mücadele edebiliriz. Ama bu aşalığık linç düzeninize de, lağım medyanıza da, trollerinize de değil il başkanımızı, tek bir üyemizi dahi teslim etmeyiz!#CananKaftancıoğluYalnızDeğildir https://t.co/gtjcMwtkIg — Sera Kadıgil (@serakadigil) 14 Ocak 2018

#CananKaftancıoğluYalnızDeğildir

Seninleyiz yanındayız — Zöhre Aydın (@zohreaydin) 14 Ocak 2018

Cesur yürek #CananKaftancıoğluYalnızDeğildir Sonuna kadar arkasındayız — Sevinç Eratalay (@EratalaySevinc) 14 Ocak 2018

CHP İstanbul İl Başkanlığına Canan Kaftancıoğlu'nu seçiyor. İktidar hemen terör propagandası ve CB'ye hakaretten soruşturma açtırıyor. Öyleyse: İnsan hakları mücadelecisi @ccanannnn'a başarılar diliyoruz. #CananKaftancıoğluYalnızDeğildir — Gazi Çağlar (@GaziCaglar) 14 Ocak 2018

Herhangi bir partinin iç işleyişi, kurulları veya kararları (toplumsal anlamının dışında) bizi ilgilendirmez.

Ancak kim AKP/Saray rejimi karşısında dik durduğu için hedef haline getiriliyorsa tereddütsüz yanında dururuz.

#canankaftancıoğluyalnızdeğildir — Erkan BAŞ (@erkbas) 14 Ocak 2018

Keşke CHP’de @ccanannnn gibi düşününler ve mücadele edenler daha çok olsa.

O zaman çıkar karanlıklar aydınlığa...#CananKaftancıoğluYalnızDeğildir https://t.co/Qqn16rLyTp — İkrar Sarısülük (@ikrarSarisuluk) 14 Ocak 2018

Canan Kaftancıoğlu tam da iktidar sahiplerini korkutacak türden bir siyasetçi. Çünkü fikirleri, yaklaşımı ve tecrübesiyle partisinin sınırlarını aşıp birleşmesinden öcü gibi korkulan halk kesimlerini birleştirici olabilir. İşte onun için #CananKaftancıoğluYalnızDeğildir https://t.co/JIsYZWv9pk — kumru baser (@kumrubaser) 14 Ocak 2018