Kaftancıoğlu: Kadınlara ve gençlere çok güveniyorum

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Büyük İstanbul Buluşması'nda konuştu.

DÜZGÜNHABER - ÖZGÜR KARADAŞ - Yenibosna’daki bir otelde düzenlenen “Büyük İstanbul Buluşması”na CHP’li milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve meclis üyelerinin yanı sıra partililer katıldı.

Etkinlikte konuşan Kaftancıoğlu, il başkanlığı seçiminde kendisine oy veren ve vermeyen herkese teşekkür etti.

Kaftancıoğlu, kongreden sonra İstanbul için asıl işlerinin başladığını ifade ederek, partililerle omuz omuza başarı elde edeceklerini kaydetti.

“Geçmişte şöyle oldu, şöyle olmuştu’ demek yerine, her zaman geçmişte yaşadıklarımızı bir kenara bırakarak, gelecekte birlikte neyi, nasıl yapabiliriz ve nasıl başarabiliriz üzerine kurulu bir bakış açısına sahibim” ifadesini kullanan Kaftancıoğlu, bazı medya organlarında kendisi hakkında asılsız haberlerin yapıldığını, bilinçli bir şekilde “marjinal bir kişiymiş” gibi gösterilmek istendiğini öne sürdü.

Kadınlara ve gençlere çok güvendiğini dile getiren Kaftancıoğlu, gelecekte CHP’nin İstanbul’daki hedeflerinin gerçekleşmesine hep birlikte şahit olacaklarını söyledi.

Kaftancıoğlu, halkla göz göze iletişimin siyasette çok önemli olduğunu, “halkın partisini” iktidara taşıdıktan sonra Türkiye’ye yeniden nefes aldırmak için çok çalışacaklarını sözlerine ekledi.